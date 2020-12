Erminio Sinni, The Voice Senior/ “Mie canzoni cantate in Giappone, ma in Italia…”

Erminio Sinni è tra i protagonisti di The Voice Senior, che torna in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.20. Il cantautore toscano è protagonista di una storia molto particolare che ha raccontato a FanPage: “Mentre in Giappone cantavano le mie canzoni in Italia nessuno se ne accorse”. La scelta di partecipare a questo nuovo talent condotto da Antonella Clerici è arrivata per completare un percorso di crescita che non si ferma anche se ha superato i 60 anni: “Lo spirito è quello di mettersi in gioco senza però cattiveria. Siamo tutti lì a darci una mano l’un l’altro, grati di partecipare a una bella iniziativa“. Staremo a vedere come si comporterà durante la puntata di stasera quando lo vedremo ancora una volta esibirsi.

Erminio Sinni, The Voice Senior: le sue parole

Andiamo a fondo delle parole di Erminio Sinni di The Voice Senior: “Il mio successo è nato a Napoli e poi si è trasferito a Roma, era logico che Gigi D’Alessio e Clementino mi riconoscessero da napoletani e non c’è da contestare se non l’hanno fatto Loredana Bertè e Albano. In questi 28 anni si sono chiesti in tanti chi fosse Erminio Sinni, conoscevano la canzone ma io come persona non ho mai avuto visibilità“. Sicuramente per l’artista è arrivata la possibilità di provare una rivincita che gli permetterà di togliersi diverse soddisfazioni. Questo anche perché il talento c’è ed è limpido, nessuno può negarlo. Arriverà poi dopo il programma anche la notorietà.



