Erminio Sinni, vincitore The Voice Senior/ “Con Gio Evan per sostenere i cantautori”

Erminio Sinni da The Voice Senior al Festival di Sanremo 2021, anche se non da concorrente. L’artista toscano canterà “Gli anni” degli 883 con gli altri protagonisti del talent per affiancare Gio Evan sul palco dell’Ariston. “Un momento inaspettato, che ho sognato per 28 anni”, ha dichiarato all’AdnKronos in vista dell’esibizione di stasera. Per lui, infatti, è un ritorno: partecipò al Festival di Sanremo, arrivando quinto, e Domenico Modugno lo premiò per la miglior musica e il miglior testo. Ma stasera il vincitore di The Voice Senior salirà sul palco dell’Ariston con un’altra veste, non da solo. “Una cosa che ho voluto fortemente con gli altri partecipanti di The Voice per sostenerci l’uno con l’altro al di la dei protagonismi, facendo un’unione contro questo periodo duro che stiamo affrontando”.

Erminio Sinni torna al Festival di Sanremo

Quella del 1993 fu un’emozione fortissima per Erminio Sinni. Al Festival di Sanremo milioni di persone sentirono quella canzone che aveva scritto nella sua cameretta, da solo. “Adesso ci sono quasi trent’anni in più di esperienza e non vado in prima persona”, ha dichiarato il vincitore di The Voice Senior all’AdnKronos. Non ha nascosto però l’amarezza per la mancanza del pubblico: “Questa assenza non ti fa toccare con mano la grandiosità di questo evento”. La collaborazione con Gio Evan per il “duetto” al Festival di Sanremo 2021 nasce dalla sua voglia di appoggiare il cantautorato italiano: “Voglio che i giovani possano esprimersi, e possano avere un modo per raccontare loro stessi ai loro coetanei”.



