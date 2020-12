Erminio Sinni vincitore The Voice Senior?/ Loredana Bertè lo loda: “Lucio Dalla avrebbe apprezzato”

Con l’appoggio di Loredana Bertè e la sua voce, Erminio Sinni è arrivato alla finalissima di The Voice Senior in onda proprio questa sera su Rai1. Il cantante già noto al grande pubblico per una sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha staccato un biglietto per la finale di oggi con la sua interpretazione de La sera dei miracoli seduto al suo pianoforte. Inutile dire che in confronto agli altri finalisti sicuramente Erminio Sinni riesce a toccare alcune corde a cui difficilmente arrivano gli altri e questo lo rende il possibile vincitore di questa prima edizione speciale dei record. Sinni ha conquistato la commozione di Jasmine Carrisi ma anche quella di Antonella Clerici che durante l’esibizione scorsa si è fissata con lo sguardo perso nel vuoto proprio irretita dalle parole della canzone e dall’intensità del suo cantante. Alla fine della sua esibizione Loredana Bertè ha subito commentato: “Anche Lucio avrebbe apprezzato molto, bravo” riempiendolo di complimenti.

Erminio Sinni vincitore di The Voice Senior colpendo dritto al cuore?

Ma chi è Erminio Sinni di The Voice Senior? Classe 1961, il cantautore ha intrapreso sin da subito la via della musica presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno studiando pianoforte e trasferendosi poi a Roma all’età di 18 anni per iniziare a suonare in giro nei locali, proprio in quel periodo inizia una collaborazione con Paola Turci e nel 1989 sbarca al Festival di Sanremo con “Tutti i cuori sensibili”, l’anno dopo partecipa al Nuovo Cantagiro e nel 1991 canta all’ambasciata americana di Roma in onore di Frank Sinatra. Ancora una volta nel 1993, torna a Sanremo con “L’amore vero” che nel 1998 diventa colonna sonora per la telenovela “Por amor” trasmessa in America Latina da Rete Globo. Da lì in poi i successi non sono mancati ma non è mai arrivata una svolta vera e propria, succederà stasera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA