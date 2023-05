Ernestino Michielotto, chi è il marito di Carolyn Smith/ “Lui è la mia ancora, il mio porto sicuro”

Ernestino Michielotto, marito di Carolyn Smith: il loro amore

Ernestino Michielotto è il grande amore di Carolyn Smith, la ballerina e coreografa ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La giudice del dance show di Rai1 Ballando con le stelle è felicemente sposata con il suo “Tino” dal 1997, ma di lui si conoscono davvero poche informazioni, essendo piuttosto riservato e lontano dai riflettori e dalla scena dello spettacolo e della televisione. Sappiamo però che il rapporto con la Smith è davvero speciale e che, nonostante le divergenze caratteriali, il loro amore è più forte di ogni cosa.

“Tino e io siamo come cane e gatto. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie“, aveva confessato la coreografa al settimanale Gente. E aveva aggiunto: “Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”.

Ernestino Michielotto e Carolyn Smith: il primo incontro

Ernestino Michielotto è da sempre un punto di riferimento per Carolyn Smith, che in più occasioni ha avuto modo di parlare del loro riservatissimo amore. Intervistata a Domenica In, la coreografa aveva parlato del primo incontro con colui che, nel 1997, sarebbe diventato suo marito dopo diversi anni di fidanzamento: “Ci siamo conosciuti quando io ero ancora sposata con il mio primo marito. Ernestino e la sua allora fidanzata erano miei allievi, facevamo lezione a Torino e creavo anche i loro vestiti. È nata un’amicizia“.

Il loro rapporto si è intensificato giorno dopo giorno, sino al primo bacio: “Io non capivo molto di italiano, per cui quando mi stavo separando gli ho chiesto di aiutarmi con le questioni legali. È diventato il mio consulente. L’amore è nato dopo. Un giorno mi accompagnò all’aeroporto di Venezia perché dovevo partire per lavoro. È lì che ci siamo guardati e ci siamo dati il primo bacio. Dopo avere chiuso una porta, ho aperto un portone“.











