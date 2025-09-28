Marito Carolyn Smith, chi è Ernestino Michielotto: "All'inizio sembrava un'amicizia. Siamo insieme da 40 anni"

Carolyn Smith torna a Domenica In, la presidentessa di giuria a Ballando con le stelle sarà di scena nel programma del primo canale dove tornerà a parlare della sua vita, tra ricordi e protagonisti. E una delle figure centrali della sua esistenza non può essere il marito Ernestino Michielotto, l’uomo che tanti anni fa ha fatto innamorare Carolyn Smith. Negli ultimi anni durante la malattia, il coreografo è riuscita a contare sull’appoggio del marito, sua spalla soprattutto nei momenti più tosti.

Perché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini

“Sono fortunata ad averlo al mio fianco e lui è fortunato ad avere una donna che non si ferma mai, per nessun motivo… Siamo la coppia più bella del mondo. Il nostro segreto? Litigare, riderci sopra e con rispetto reciproco e tanta gratitudine” ha ammesso la Smith che continua a viversi questa pagina fortunata di amore e sentimenti. Il primo incontro tra i due risale a circa 40 anni fa, più precisamente sono 38, ad unire i due è stato l’amore per la danza, un collante che si è rivelato fondamentale anche andando avanti con il tempo.

Tiziana Baudo, chi è la figlia di Pippo Baudo/ "Era un padre presente, ma non ho mai lavorato per lui"

Marito Carolyn Smith, il legame con Ernestino Michielotto: “All’inizio era un’amicizia”

Rievocando dal passato il legame con il marito Carolyn Smith ha confidato come la loro storia fosse particolarmente importante, nonostante i primi tempi tutto lasciasse presagire più a un legame di amicizia che a una storia d’amore vera e propria.

Anche perché Ernestino Michielotto era fidanzato con una ragazza che di lì a poco divenne solamente un ricordo per il futuro marito della Smith. “Facevamo lezione a Torino e creavo anche i loro vestiti, è nata un’amicizia” ha raccontato Carolyn Smith riguardo ai primi passi mossi. Poi lui accompagnò la Smith in aeroporto e in quell’occasione venne fuori il primo bacio tra i due.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 28 settembre-3 ottobre 2025/ Pesci e Vergine si rinnovano