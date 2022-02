Ernestino Michielotto, chi è marito Carolyn Smith/ “Sono fortunata ad averlo accanto”

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Carolyn Smith grazie al suo ruolo di giudice a “Ballando con le stelle“, dove si è spesso mostrata inflessibile anche con i concorrenti che si approcciavano per la prima volta al ballo. A renderla orgogliosa però non ci sono solo i successi che lei è riuscita a ottenere come ballerina e coreografa, ma anche il rapporto solido che è riuscita a costruire con il marito, Ernestino, detto Tino, Michielotto.

La presenza dell’uomo è stata fondamentale soprattutto quando lei qualche anno fa è stata colpita da un tumore al seno, con cui sta ancora combattendo. Non avere avuto figli non ha comunque rappresentato un grande cruccio, come ha confessato lei stessa: “Non ho avuto figli, che è la cosa che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa. La danza è comunque una mia amica, è nel mio DNA” – ha detto in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Carolyn Smith e il rapporto col marito Ernestino Michielotto

Tra i motivi che hanno contribuito a rendere più solida l’unione tra Carolyn e Tino c’è certamente il comune amore per il ballo. Anche lui, infatti, è un coreografo e un ballerino, pur non avendo mai avuto un ruolo in un programma Tv. Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1997, poco dopo il divorzio tra la Smith e il primo marito.

Pur avendo spesso caratteri diversi, i due non possono fare a meno l’uno dell’altra: “Tino e io siamo come cane e gatto – ha detto lei al settimanale ‘Gente’ -. Lui, però, è la mia ancora, il mio porto sicuro. Colui che sa accogliere con un abbraccio tutte le pazzie. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorare di lui ogni giorno di più”.

