Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith/ Ballo per la felicità sui social…

Quello tra Carolyn Smith ed Ernestino Michielotto è un grande amore che ha conquistato anche i fans della storica presidentessa di giuria di Ballando con le stelle. Felici e innamorati, Carolyn ed Ernestino che tutti conoscono come Tino, si mostrano sempre insieme su Instagram dove la Smith è solita condividere tanti momenti della sua vita quotidiana. Proprio ieri, la Smith ha regalato ai suoi followers che la seguono con tanto affetto un video in cui sfoggia tutta la sua felicità mentre si diverte a ballare cercando di coinvolgere proprio il marito Ernestino. “Because I’m happy…Tino un po’ meno”, ha scritto la Smith nella didascalia del video con cui ha partecipato ad un’iniziativa di solidarietà. “Tino hai tutta la mia solidarietà”, ha commentato Paolo Belli che è un grande amico della coppia.

Ernestino Michielotto e Carolyn Smith e la storia di un grande amore

Come in tutti i grandi amori, anche in quello di Ernestino Michielotto e Carolyn Smith non mancano i piccoli battibecchi che li uniscono sempre di più. “Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più”, ha raccontato la Smith in un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa al settimanale Gente. Sempre sorridenti e amanti della vita, Ernestino e Carolyn sono “come cane e gatto” ha svelato ancora la Smith a Gente. Tuttavia, pensando alla propria vita, il giudice di Ballando con le stelle non riesce ad immaginare la sua vita senza il marito che è la sua metà esatta della mela nonchè “la mia ancora, il mio porto sicuro”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)

