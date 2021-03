Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith/ “L’amore per il ballo e la passione..”

Al fianco di Carolyn Smith c’è l’amato marito e collega Ernestino Michielotto, detto Tino. I due si sono sposati nel 1997 in seconde nozze visto che la ballerina è stata sposata per dieci anni prima con un altro uomo e collega prima dell’arrivo dell’uomo che le è rimasto accanto in questi ultimi anni. Secondo i bene informati a soli 20 anni la Smith lasciò la sua famiglia e il suo Paese per seguire in Italia l’amore, lo stesso che poi ha sposato e che le ha spezzato il cuore. In quel momento pensava di aver perso tutto, almeno questo è quello che ha raccontato, ma non sapeva ancora che al suo orizzonte ci fosse Tino, l’amore della sua vita. Proprio due anni dopo il divorzio, nel 1991, e una breve fuga dall’Italia, la Smith ha avuto modo di conoscere questo ballerino, coreografo e giudice e di perdere la testa per lui.

Carolyn Smith/ "Mamma Moyra mi manca", è legata a lei la Canzone Segreta?

Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith, chi è e cosa fa nella vita?

Fra Ernestino Michielotto e Carolyn Smith fu un colpo di fulmine e nel 1997 hanno deciso di sposarsi. Da allora non si sono mai lasciati. I due condividono l’amore per la danza ma proprio Tino è stato vicino alla sua amata nel periodo più buio della sua vita, prima per la morte della madre e poi per l’arrivo di questo tumore al seno con il quale combatte ormai da oltre cinque anni. In questo periodo insieme alla moglie ha aperto una serie di scuole di ballo visto che anche lui, in passato, è stato un ballerino ed è proprio il suo lavoro di giudice nelle gare che lo ha portato ad incontrare la sua amata moglie. I due vivono a Padova e non hanno avuto figli.

