Ernestino Michielotto, marito Carolyn Smith/ Tino lontano dai riflettori ma mai…

Ernestino Michielotto, questo è il nome del marito di Carolyn Smith che lei chiama semplicemente Tino, colui che questa sera sarà chiamato a fare la sua “comparsa” perché la moglie sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2020. Un uomo schivo, lontano dai lustrini e dalle luci della ribalta della televisione, ma un uomo stabile su cui la presidentessa di giuria di Ballando con le stelle 2020 ha avuto sempre modo di contare (anche nel lavoro) e soprattutto in questi anni in cui la lotta contro il cancro si è fatta sempre più dura e complessa. Ernestino Michielotto è un uomo che non ama molto mostrarsi e apparire, tanto che non figura sui social con un profilo tutto suo, ma chi segue Carolyn Smith lo conosce bene visto che è lei che spesso pubblica foto e video insieme a lui.

Ernestino Michielotto, chi è Tino il marito Carolyn Smith?

Tino non è comunque estraneo al mondo dello spettacolo e della danza visto che proprio il loro amore per questa disciplina li ha fatti conoscere e li ha tenuti insieme. Lui è un vero esperto, è un ballerino affermato anche all’estero ed è un coreografo che proprio insieme alla moglie ha aperto scuole di danze in tutta Italia e non solo. Per diverso tempo è stato giudice nelle competizioni internazionali ed è questo che le ha permesso di conoscere la sua Carolyn, all’epoca reduce dal divorzio dal primo marito, un altro italiano. Da lì a poco i due si sono sposati, era il lontano 1997, e non si sono più lasciati. La coppia non ha avuto figli a causa dei problemi di salute della ballerina ma a tenere insieme la coppia ci pensa il loro cane. I due vivono a Padova insieme alla moglie, la città che ha fatto da location al loro incontro e al loro amore. In questi anni il cancro della Smith ha rafforzato l’unione con Tino Michielotto che non la lascia mai da sola e continua a sostenerla.



