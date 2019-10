Ernesto Che Guevara, 52 anni fa veniva assassinato/ Martire o carnefice della libertà

Era il 9 ottobre 1967 quando il “comandante” rivoluzionario Ernesto “Che” Guevara de la Serna veniva assassinato dai soldati del dittatore Barrientos: sono passati 52 anni fa eppure il grido rivoluzionario-comunista che da quel giorno esplode tra reduci e nostalgici in ogni parte del mondo non si è mai spento. Tralasciando i misteri legati alla sua morte (venduto dai suoi stessi compagni? Tradito dal compagno e alleato politico Fidel Castro? Eliminato perché scomodo alla Russia sovietica?), è il senso di memoria e ricordo di quell’uomo che accese la rivoluzione a Cuba che arriva come eco fino ad oggi. Non c’è manifestazione giovanile, di centri sociali, di no-global o comunque di area sinistra che non ricordi l’effige del Comandante fucilato a 39 anni, simbolo di libertà contro le tirannie e ispiratore di ribalta sociale: ma fu solo questo? Fece scoppiare la Rivoluzione a Cuba e generò un movimento di “compagneros” che lo seguirono fino in Congo per provare a rovesciare le dittature latifondiste e i “potenti capitalisti”; ma fu appunto “ispiratore”, con il piccolo e insignificante dettaglio che spesso ci si dimentica o ci si confonde tanto da rimanere impantanati nel “grande rischio”. Quale? Ma l’ideologia, of course. Oggi tutti (o quasi, ndr) richiamano ai 52 anni di morte di Ernesto Che Guevara come un sogno che è svanito, un “gabbiano ipotetico con l’ala spezzata” (una guardati al “Qualcuno era comunista” di Giorgio Gaber datela, suvvia).

ERNESTO CHE GUEVARA: MARTIRE O CARNEFICE?

Ci si dimentica spesso come Ernesto Che Guevara ordinò durante la sua breve reggenza rivoluzionaria, centinaia di esecuzioni e tribunali politici per uccidere i nemici della Rivoluzione (come “richiama” splendidamente Nolan in una scena memorabile del capolavoro “Batman, The Dark Knight”). Due anni fa il New York Times – coraggiosamente visto che per una volta si oppose alla stucchevole ideologia “zuccherosa” pro El Che – ha stimato che nei primi due mesi della Rivoluzione cubana ci sono state circa 528 esecuzioni capitali affidate al plotone d’esecuzione del Comandante. «Abbiamo eseguito molte fucilazioni senza sapere se queste persone erano completamente colpevoli. A volte, la rivoluzione non può fermarsi per condurre le indagini», era lui stesso a dirlo, come riporta fedelmente “Il Libro nero del Comunismo”. «Non abbiamo bisogno di una prova per l’esecuzione di un uomo. Abbiamo solo bisogno della prova che è necessario giustiziarlo», osava ripetere spesso ai suoi compagni. Martire della libertà? Forse, sicuramente venne assassinato e non è mai una bella vita; eppure ogni anno, personalmente, mi trovo in difficoltà a “celebrare” una libertà così impregnata di ideologia (sua e postuma). L’ideologia di Ernesto Guevara de la Serna ha compiuto il capolavoro dei capolavori promettendo a tutti la libertà con un “sottile” prezzo da pagare: ed è lui stesso a ricordarlo (fonte ancora Il Libro nero del Comunismo) «Quello che affermiamo è che dobbiamo proseguire sulla via della liberazione, anche se questo costa milioni di vittime atomiche». Viva El Che, viva il Comunismo… ma abbasso la verità. Per lo meno, pensateci..

