Tutto su Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania di Uomini e Donne: il lavoro e la conoscenza della nonna della tronista.

Tra i corteggiatori di Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne che hanno colpito il pubblico c’è Ernesto con cui la tronista ha già fatto due esterne che le hanno lasciato una sensazione bella e piacevole al punto da aver ammesso, in studio, di essersi sentita al sicuro e protetta. Ernesto ha colpito Cristiana non solo per il suo aspetto fisico e il suo modo di fare, ma anche per il suo lavoro. Ernesto, infatti, è un vigile del fuoco e proprio il lavoro ispira fiducia in Cristiana che, sin dalle prime esterne, ha spiegato di temere di essere presa in giro.

Cristiana, infatti, soprattutto durante le esterne con Jakub, ha sottolineato di temere che i ragazzi siano più interessati alla visibilità che a lei. Una sensazione che, invece, non prova quando è in compagnia di Ernesto che, in studio, l’ha anche difesa dagli altri corteggiatori.

Ernesto e Cristiana, l’esterna con la nonna di lei a Uomini e Donne conquista tutti

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 ottobre 2025, Ernesto non è uscito con Cristiana Anania che ha preferito dedicare il proprio tempo a Federico che, nella scorsa puntata, ha deciso di andare via infastidito dall’atteggiamento della tronista che lo ha lasciato a casa per un mese preferendo uscire con altri ragazzi.

La decisione di Federico di andare via ha spinto Cristiana a cercare un chiarimento con lui portando, così, Federico a tornare nuovamente in trasmissione. In studio, così, vedendo nuovamente Federico al centro dello studio, Ernesto si scaglia contro il rivale.