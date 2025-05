ERNESTO COLNAGO: LAUREA AD HONOREM IN INGEGNERIA MECCANICA AL POLITECNICO DI MILANO

Ernesto Colnago ha ricevuto oggi, giovedì 8 maggio 2025, la laurea magistrale honoris causa in ingegneria meccanica che il Politecnico di Milano ha voluto conferire all’artigiano di Cambiago, che ha dato un contributo enorme allo sviluppo della bicicletta con il suo grande talento, la capacità di guardare sempre avanti, il desiderio di innovare, la dedizione al lavoro e una passione sconfinata per il ciclismo. La rettrice Donatella Sciuto ha sottolineato con piacere che quella conferita ad Ernesto Colnago è la prima laurea ad honorem assegnata dal Politecnico nel suo mandato, poi il direttore del Dipartimento di Meccanica, Marco Belloli, grande appassionato di ciclismo, nella sua laudatio non ha nascosto il piacere di conferire il riconoscimento a un uomo che ha sicuramente tutte le caratteristiche per essere considerato un ingegnere meccanico.

Giro d’Italia 2025/ Tutte le tappe e le date: quando e come vedere in tv la Corsa Rosa

Dal colpo d’occhio con il quale il giovane Ernesto Colnago capì immediatamente qual era il problema che affliggeva Fiorenzo Magni a pochi giorni dal via del Giro d’Italia 1955, permettendo al Leone delle Fiandre di tornare a pedalare come voleva e conquistandosi così una chiamata per seguirlo come meccanico in quella edizione del Giro che fu poi vinta proprio da Magni, fino alle tappe salienti di una carriera e di una vita intera, ripercorse dallo stesso Ernesto Colnago nel corso della sua lectio magistralis in compagnia di Pier Bergonzi, storica firma del ciclismo per La Gazzetta dello Sport. Doverosa la citazione per la bicicletta del record dell’ora di Eddy Merckx nel 1972, un capolavoro talmente perfetto da essere stato esposto al MOMA di New York.

Mario Cipollini assolto: nessuna calunnia contro Ivano Fanini/ Ma l'ex patron valuta ricorso in appello

ERNESTO COLNAGO, IL MAESTRO DELLA BICICLETTA E LE INNOVAZIONI CHE LO HANNO PORTATO ALLA LAUREA

Una tappa fondamentale dal punto di vista ingegneristico è stata la collaborazione con la Ferrari e con lo stesso Politecnico di Milano a partire dal 1986, che hanno consentito ad Ernesto Colnago di essere il primo costruttore al mondo a produrre biciclette con la forcella dritta e in carbonio. Due innovazioni che sembravano impossibili, che stupirono il mondo in particolare con le vittorie alla Parigi-Roubaix nel 1995 con Franco Ballerini e nel 1996 con la tripletta Mapei capitanata da Johan Museeuw e che, superato l’esame più impegnativo dal punto di vista tecnico all’Inferno del Nord, sono diventate prassi comune per tutti i costruttori di bici, ovunque nel mondo.

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2025/ Tadej Pogacar ha vinto, Giulio Ciccone secondo! (oggi 27 aprile)

Lo stesso discorso vale per i freni a disco, che Ernesto Colnago ha fortemente voluto alle soglie ormai degli 80 anni. Il Maestro di Cambiago d’altronde non si è mai seduto sugli allori, spinto dalla sua grande passione e da uno sguardo sempre rivolto al futuro, anche adesso che ha già compiuto i 93 anni e ha ottenuto il riconoscimento forse più prestigioso, perché certifica le sue doti, un esempio per tutti gli studenti del Politecnico. Una festa resa ancora più bella dalla presenza di tanti campioni del ciclismo ma soprattutto della famiglia di Ernesto Colnago: la figlia Anna e il genero Vanni Brambilla, il nipote Alessandro con Eleonora e le figlie Carlotta e Ludovica, felici di festeggiare il bisnonno, ma certamente anche l’amatissima moglie Vincenzina “con la quale ho attraversato i sentieri della mia vita per settant’anni e da sette mi accompagna in ogni momento nei miei pensieri”.