Ernesto D’Argenio/ “Sì, sono innamorato. Su Marco Giallini…” (Vieni da me)

Ernesto D’Argenio protagonista della puntata di oggi di Vieni da me. L’attore, noto per aver preso parte alla fortunata serie “Rocco Schiavone”, si è raccontato a tutto tondo in un’intervista musicale, partendo dal celebre brano “Il tempo di morire” di Lucio Battisti: «Racconta due mie grandi passioni, i viaggi e le due ruote: mi danno la sensazione del viaggio sulla pelle, una passione che condivido con Marco Giallini». Una battuta su Marco Giallini, qual è il suo peggior difetto secondo l’attore? «Fuma troppe sigarette. Non credo smetterà… Fumo anche io ma in maniera moderata, ne fumo quattro al giorno…». Il brano successivo è “Je so pazzo” di Pino Daniele, D’Argenio ha parlato della sua infanzia trascorsa a Cinisello Balsamo: «Cinisello Balsamo è la più grande succursale del Sud al Nord (ride, ndr). La periferia del Sud ti lega alla realtà, se sei al Nord e sei sradicato le cose sono un po’ più difficili: c’era un po’ di tutto, le cose buone ma anche un po’ di criminalità. Ne ho conosciuti tanti, inevitabilmente ci si conosce tutti».

Protagonista in altre serie televisive di successo come Squadra antimafia e Di padre in figlia, Ernesto D’Argenio ha ascoltato “London Calling” dei The Clash, per poi parlare della sua partecipazione in Volevo fare la rockstar: «Interpreto Vittorio, un personaggio che cerca di perseguire il suo sogno: torno da Londra e voglio seguire una passione, tanto da lasciarmi qualcosa dietro». Infine, una battuta sulla vita privata: Ernesto D’Argenio è fidanzato? «C’è qualcuno, sì: amo una persona e per fortuna è contraccambiato il sentimento. E’ italiana, anzi dico di più: è di Roma».

