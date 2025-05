Daniele Doria ha vinto Amici 24 e ha dedicato questo traguardo alla sua famiglia: papà Ernesto, mamma Paola e i due fratelli Rosario e Mattia. Sono loro, d’altronde, ad averlo costantemente supportato in questo percorso, facendo anche dei sacrifici a livello economico. Cosa che, d’altronde, ha confermato suo padre in un videomessaggio, ammettendo che, di fronte ai successi ottenuti dal figlio, quei sacrifici non hanno oggi alcun peso.

“Abbiamo sempre cercato di non farti mancare mai nulla, di farti vivere il tuo sogno che era quello di ballare. Anche se non è che navigavamo nell’oro. – ha raccontato il papà di Daniele Doria in un videomessaggio inviato ad Amici 24 prima della finalissima che avrebbe incoronato suo figlio vincitore – Oggi vedendoti ballare in mezzo a tutti questi professionisti, i sacrifici non li sento più”, ha poi aggiunto.

Paola e Ernesto sono i genitori di Daniele Doria: le dediche ad Amici 24 e il gesto del ballerino

Parole d’amore Daniele le ha ricevute anche dalla sua mamma, che si è detta fiera oltre che innamorata di lui e della sua danza. “Mi mancano le giornate insieme, mi manca il tuo profumo, i tuoi abbracci, mi manca tutto di te.- ha ammesso la donna prima di poterlo riabbracciare dopo mesi di separazione – Tu devi essere forte, devi crederci fino in fondo, qualsiasi cosa succede noi siamo lì con te sempre e comunque. Mamma ti ama follemente e non vedo l’ora di stringerti forte forte.” Daniele Doria ha però un rapporto molto profondo anche con i fratelli Rosario e Mattia, a uno in particolare Daniele ha dedicato la vittoria ad Amici perché anche lui, in passato, ha provato ad entrare nella scuola di Maria De Filippi senza, tuttavia, ottenere il suo stesso successo.

