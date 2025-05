La cucina conquista, è risaputo; una cena ad hoc può essere il terreno propizio per la nascita di un amore. Forse può confermarlo Elisa Isoardi che, stando agli ultimi rumor di gossip sul suo conto, pare abbia ritrovato l’amore grazie al nuovo compagno, Ernesto Iaccarino. Imprenditore ma soprattutto chef stellato, pare proprio aver fatto breccia nel cuore della nota conduttrice e forse sfoderando i suoi assi nella manica dal punto di vista del talento ai fornelli. Non a caso, in passato si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico televisivo alla conduzione de ‘La Prova del Cuoco’; dunque, decisamente una passione in comune tra Elisa Isoardi e il compagno Ernesto Iaccarino, seppur – come evidente – con due approcci e talenti differenti.

Elisa Isoardi è sempre stata molto attenta a preservare la propria vita privata e nel tempo si è difficilmente lasciata andare a confessioni riferite al suo stato sentimentale. Stando alle ultime indiscrezioni – in particolare di Novella 2000 – la conduttrice sarebbe nel pieno di una tenera liaison, come anticipato, con lo chef stellato Ernesto Iaccarino.

Ernesto Iaccarino, nuovo compagno Elisa Isoardi: la passione per i fornelli come eredità di famiglia

Ma chi è Ernesto Iaccarino, nuovo compagno di Elisa Isoardi? Come anticipato, il mondo dei fornelli è il suo habitat naturale e con meriti e riconoscimenti anche piuttosto rilevanti. Nel corso della sua florida carriera ha ottenuto ben 3 stelle Michelin che, come risaputo, rappresentano una garanzia del settore in termini di talento. Tra l’altro, la cucina è un’arte di famiglia: nipote di Alfonso Costanzo Iaccarino, fondatore di un locale storico della Costiera Amalfitana ovvero ‘Don Alfonso 1980’. Proprio l’attuale compagno di Elisa Isoardi avrebbe ripreso le redini dell’attività lo scorso anno, seguendo ovviamente gli insegnamenti ereditati dal nonno e le sue peculiarità stilistiche che lo hanno portato a conquistare successi e gratifiche professionali.

Le voci su Ernesto Iaccarino come nuovo compagno di Elisa Isoardi sono comunque piuttosto recenti; chissà che, tra il diretto e l’indiretto, non arrivi una conferma ufficiale proprio dalla diretta interessata che sarà presto ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera. Non mancherà di certo una puntuale domanda sulla vita sentimentale e sulle possibili novità a tinte rosa.