Tutto su Ernesto Iaccarino, lo chef che ha conquistato Elisa Isoardi

Da qualche tempo a questa parte, il cuore di Elisa Isoardi batte per il compagno Ernesto Iaccarino. La conduttrice e il brillante chef si sono conosciuti per puro caso, come raccontato dalle stessa Elisa in una recente intervista rilasciata al magazine Confidenze. “Per me è una persona eccezionale, abbiamo trovato un equilibrio stupendo e ci siamo piaciuti da adulti, quando sei persona matura”, le parole della Isoardi.

La quarantaduenne e il cinquantacinquenne hanno gettato ottime basi e oggi si godono la love story in massima serenità. Per la presentatrice è stato fondamentale il lavoro fatto su se stessa nel corso degli, grazie alla psicoterapia: “Così poi ho trovato Ernesto al momento giusto. Stiamo benissimo insieme”.

Elisa Isoardi e l’amore maturo con Ernesto: “Abbiamo valori simili”

Il rinomato chef e la Isoardi hanno ovviamente ritmi e abitudini diverse, per i vari impegni lavorativi, ma non sembra rappresentare un problema per la coppia. “Noi ci riconosciamo nei valori, nel lavoro non ci interferiamo”, spiega. Dello chef sappiamo che ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione fin da bambino, grazie al ristorante di famiglia.

Poi gli studi in economia e un’esperienza nel mondo del lavoro come revisore di bilancio, fino al ritorno a casa per dedicarsi completamente ai fornelli. Da più di vent’anni è chef del Don Alfonso 1890, ma non è operativo soltanto in cucina. Con la sua famiglia ha aperto molti altri locali in tutto il mondo, dando un forte impulso alla crescita dell’azienda.

