Chi è Ernesto Iaccarino, il fidanzato di Elisa Isoardi: la conduttrice racconta l'amore con lo chef.

Elisa Isoardi, dopo anni in cui è stata single, ha ritrovato l’amore con Ernesto Iaccarino, chef pluristellato che lavora al ristorante “Don Alfonso 1890” che ha la sede a Sant’Agata dei due golfi. Ernesto Iaccarino ha 55 anni, si è sempre dedicato alla cucina trasformando una passione in un lavoro e ha sempre condotto una vita lontano dal gossip. Classe 1970, Ernesto Iaccarino è uno chef con una laurea in economia e commercio conseguita all’università Bocconi di Milano. All’economia, però, ha sempre preferito la cucina e con la sua attività ha conquistato tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001.

Lo chef fa parte di una famiglia di ristoratori: il ristorante Don Alfonso 1890 è stato fondato nel 1890 dal nonno, Alfonso Costanzo Iaccarino che è stato il primo del Sud Italia a ottenere tre stelle Michelin. Oggi, il ristoranto è gestito da Ernesto, dai genitori e dal fratello Mario.

Ernesto Iaccarino e la storia d’amore con Elisa Isoardi

Nell’ultimo periodo, il nome di Ernesto Iaccarino è diventato protagonista del gossip per la storia d’amore con Elisa Isoardi che ha parlato del fidanzato in un’intervista rilasciata sulle pagine di “Confidenze”. La conduttrice che ha vissuto con molta discrezione l’inizio di questa relazione, per la prima volta, si è lasciata andare alle emozioni.

“Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati” ha detto Elisa Isoardi parlando del nuovo fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino. “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l’ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”.

