Morto Ernesto Pellegrini: famiglia e vita privata dell’ex presidente dell’Inter

La gloriosa storia dell’Inter dice addio ad uno dei più amati presidenti della sua storia, che tra gli anni ’80 e ’90 ha più volte portato il club ad importanti trionfi europei. È morto Ernesto Pellegrini, stimato imprenditore e fondatore delle società Pellegrini S.p.A. e Pellegrini Catering Overseas S.A nonché ex presidente dell’Inter dal 1984 al 1995; in quegli anni con la squadra vinse lo scudetto nel 1988-1989, la Supercoppa italiana nel 1989 e due Coppe Uefa, nel 1991 e nel 1994, quest’ultima un anno prima di lasciare la presidenza.

Diretta Roland Garros 2025/ Cobolli Zverev streaming video tv: Flavio sogna a Parigi! (oggi 31 maggio)

Un lutto improvviso che ha portato via l’amato dirigente sportivo all’età di 84 anni, e che ha sconvolto non solo tutto il mondo del calcio ma anche la sua adorata famiglia. A piangere la morte di Ernesto Pellegrini, infatti, sono anche la moglie Ivana e la figlia Valentina, alle quali era affezionatissimo e che hanno seguito da vicino i suoi grandi successi non solo sportivi ma anche imprenditoriali.

Calciomercato Milan News/ Leoni torna di moda per la difesa. Sprint per Ricci, idea Onyedika (31 maggio 2025)

Chi sono Ivana e Valentina, moglie e figlia di Ernesto Pellegrini

Una famiglia molto unita ed estremamente riservata, tanto che sono rare le dichiarazioni in forma pubblica di Ernesto Pellegrini in merito alla sua vita privata. Sappiamo che che era sposato da diversi anni con la moglie Ivana, grande appassionata di grafologia, astrologia e psicologia, con cui ha avuto il suo primo appuntamento nel 1968 in un ristorante. “È stata la mia fortuna averla incontrata“, raccontava l’ex presidente nerazzurro in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2020.

Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Valentina, che ha seguito le orme professionali del padre diventando imprenditrice nonché vicepresidente del Gruppo Pellegrini. “Ne apprezzo le capacità e gli ideali, sarà lei il futuro della Pellegrini“, ammetteva orgoglioso Ernesto Pellegrini in riferimento alla figlia, sempre nel corso di quella passata intervista.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live streaming video GP Spagna 2025: Fp3, si comincia! (sabato 31 maggio)