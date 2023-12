Ernesto Russo, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Ex cavaliere, nel 2015…

Ernesto Russo, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano

Ernesto Russo è un nuovo corteggiatore di Ida Platano che, sul trono di Uomini e donne, sta provando a trovare il vero amore. Capelli lunghi e barba, Ernesto si è presentato in trasmissione salutando tutti e svelando a Gianni Sperti e Tina Cipollari di conoscerli già. “Era il 2015″, annuncia Ernesto svelando così di aver già partecipato a Uomini e donne come cavaliere del trono over. Nonostante il passato come cavaliere del trono over, Ernesto non ha mai avuto la possibilità di conoscere Ida.

Quando la dama, infatti, arrivò nel parterre per cominciare la sua ricerca del principe azzurro, Ernesto aveva da poco lasciato il programma in coppia. Quella storia, poi, è finita ed Ernesto ha viaggiato vivendo in varie zone del mondo ed ora Ernesto ha deciso di rimettersi in gioco provando a corteggiare Ida.

Ernesto Russo e la prima esperienza a Uomini e Donne

Ernesto Russo, durante la sua prima esperienza a Uomini e Donne come cavaliere del trono over nella stagione 2015/2016 partecipò al programma presentandosi come chef. Napoletano, Ernesto cominciò a frequentare la dama Giuliana Brasiello, la dama che stava già conoscendo Sossio Aruta. Tra loro, però, non nacque l’amore.

Ernesto, poi, ci riprovò con Laura Cola sulla quale posero gli occhi anche altri cavalieri del parterre. Ernesto e Laura si conobbero e si frequentarono per diverso tempo all’interno del programma fino alla decisione finale di lasciare insieme la trasmissione. A febbraio 2017, i due vissero una crisi durissima in seguito alla quale, poi, arrivò la rottura definitiva.











