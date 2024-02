Ernesto Russo e Barbara De Santi, lite a Uomini e Donne/ Lui non si presenta in esterna: lei lascia lo studio

Ernesto Russo e Barbara De Santi, lui non si presenta in esterna

Colpo di scena nella conoscenza tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. Tra il cavaliere e la dama del trono over sembrava stesse nascendo un rapporto più profondo ma il desiderio di Ernesto di conoscere altre dame ha frenato Barbara che, desiderando un’esclusiva, ha fatto un passo indietro. Nella registrazione di Uomini e Donne del 20 febbraio c’è stato così un nuovo colpo di scena. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ernesto si è accomodato al centro dello studio per confrontarsi non solo con Barbara ma anche con Jaminca.

Oriana Marzoli: é crisi con Daniele Dal Moro per Oscar Branzani?/ Uno sfogo choc insinua il dubbio e...

Ernesto, infatti, come ha ribadito nella registrazione del 19 febbraio 2024, non ha ancora intenzione di concedere l’esclusiva e sta continuando a conoscere non solo Barbara ma anche Jaminca. Quest’ultima, però, ha deciso di chiudere la conoscenza vedendolo solo come un amico.

La lite tra Ernesto e Barbara a Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni, nelle anticipazioni della registrazione del 20 febbraio 2024, racconta della lite in studio tra Ernesto Russo e Barbara De Santi. A scatenare tutto è stata la scelta del cavaliere di non presentarsi in esterna. Una scelta, quella di Ernesto, che provoca la pronta reazione di Barbara che lo accusa di non essere interessato a nessuna e di essere semplicemente in cerca di visibilità.

SCELTA BRANDO A UOMINI E DONNE: DATA TOP SECRET?/ Porta ancora in esterna Beatriz: l'ultimatum di Raffaella

Un’accusa che Ernesto non ha digerito offendendosi. Tra i due è così partita una durissima discussione che ha portato Barbara, infastidita, a lasciare lo studio. Ernesto, tuttavia, ha deciso di seguirla e i due, come svela Lorenzo Pugnaloni, non sono più rientrati in studio. Tra i due, dunque, la conoscenza è giunta al termine? Lo scopriremo con la prossima registrazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA