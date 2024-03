Ernesto Russo e Barbara De Santi, lite a Uomini e Donne/ “Mi ha screditata sui social”

Ernesto Russo e Barbara De Santi, lite a Uomini e Donne

Ernesto Russo e Barbara De Santi tornano a scontrarsi nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del 14 marzo, Maria De Filippi chiama la dama al centro dello studio per presentare un nuovo corteggiatore. Prima dell’ingresso del nuovo cavaliere, però, Maria De Filippi chiede come procede il rapporto tra Ernesto e Barbara. “Non ci siamo più sentiti”, risponde Ernesto mentre Barbara fa notare come l’atteggiamento di Ernesto non vada d’accordo con ciò che dice. “Mi scredita sui social”, svela la dama del trono over.

“Penso che ci siamo chiariti nell’ultima puntata…Ci siamo pure abbracciati perchè non vorrei portare rancore all’interno dello studio…”, ribatte Ernesto, ma Barbara non è d’accordo e ammette di essere stata ferita da alcune mosse fatte sui social dal cavaliere.

Barbara De Santi contro Ernesto Russo

Barbara De Santi, tuttavia, è convinta che alcune mosse social fatte da Ernesto Russo subito dopo le varie registrazioni di Uomini e Donne, siano delle frecciatine nei suoi confronti. “Però lo porti fuori Ernesto…Lo porti fuori dallo studio il rancore…” – dice Barbara ed Ernesto chiede – “Cosa significa?” portando la dama a svelare tutto.

“A casa ha ripubblicato dei pezzi della puntata in cui abbiamo discusso proprio per screditare me e avere i commenti belli lui…”, spiega Barbara mentre Ernesto risponde – “Le ho spiegato che questo è un momento che vivo nella mia vita e commento, come ho fatto quando sono andato in Ucraina…”. Barbara, tuttavia, conclude così: “Per te sarà tutto a posto…Gli insulti a causa del suo post me li sono presi io…Predichi bene e razzoli male…Dici ‘peace and love’ e poi porti rancore…”.











