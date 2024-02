Ernesto Russo e Barbara De Santi, Uomini e Donne/ Proposta proibita di lui

Ernesto Russo e l’interesse per Barbara De Santi

Ernesto Russo è tornato a Uomini e Donne e, per la gioia delle dame del trono over, ha scelto di non corteggiare più Ida Platano ma di mettersi in gioco come cavaliere del trono over. Ernesto che con il suo ritorno ha affascinato non solo Ida ma anche le dame del trono over, non ha nascosto di avere qualche preferenza tra le signore attualmente presenti all’interno della trasmissione. Oltre a Cristina e a qualche altra, giovane dama, Ernesto ha ammesso di essere molto incuriosito da Barbara De Santi.

“Con Barbara farei Cinquanta sfumature di grigio”, la frase detta da Ernesto e che ha scatenato anche la reazione divertita di Barbara in studio. Tra i due, così, c’è stato uno scambio di battute che ha portato all’inizio di una conoscenza.

La frequentazione tra Ernesto Russo e Barbara De Santi

Come svelano le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio, la conoscenza tra Ernesto Russo e barbara De Santi sta continuando anche fuori dallo studio. Nella puntata in onda oggi, il cavaliere del trono over si lascia andare anche ad una proposta particolare per Barbara a cui ha proposto di fare del “ses*o tantrico”.

Tuttavia, nel parterre, oltre a Barbara, c’è anche un’altra dama che attrae fisicamente il cavaliere ovvero Jessica. Barbara, da parte sua, non nasconde di essere attratta e incuriosita da Ernesto anche se il problema della barba la frena. Il cavaliere, però, spiega di essere disposto anche a tagliarla.











