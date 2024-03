Ernesto Russo e Marcello Messina, lite a Uomini e Donne/ “Mi stai sul caz*o. Sei pesante”

Ernesto Russo e Marcello Messina: lite per Raffaella a Uomini e Donne

Dura lite a Uomini e Donne tra Ernesto Russo e Marcello Messina. Tutto accade quando Ernesto si accomoda al centro dello studio con Raffaella, la dama che sta conoscendo e che avrebbe voluto baciare. Il cavaliere spiega di aver provato più volte a baciare Raffaella provando per lei un’attrazione fisica ma di essere rimasto deluso dalla scelta della dama di uscire anche con Marcello Messina. “E’ stata un’uscita che non serviva…Penso che abbia accettato di uscirci come atto di misericordia…”, queste le parole di Ernesto che scatenando la pronta reazione di Marcello.

“Ne sento di dire di ogni su di me…Adesso anche la misericordia mi hanno fatto? Mi stanno dipingendo…”, sbotta Marcello che ammette di essere stanco di sentirsi descrivere come non ritiene di essere.

Volano parole forti tra Ernesto Russo e Marcello Messina

Tra Ernesto Russo e Marcello Messina sono volate parole forti e, non condividendo l’atteggiamento di Marcello, Ernesto, senza mezzi termine, dice cosa pensa di lui. “Non parlare…Non mi stai simpatico…Non posso nasconderlo…Mi stai proprio sul caz**…Ora te lo dico chiaramente…Cosa devo fare? A pelle…E’ una persona negativa…Mi dai fastidio…”.

Da parte sua, Marcello si difende spiegando di non aver fatto nulla per ricevere tali parole aggiungendo, anche, di essere uscito con le ossa rotte dal confronto avuto con Jasna quando la loro storia è finita. A puntare il dito contro Marcello è anche Gianni Sperti che lo accusa di fare la “vittima”.











