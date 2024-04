Ernesto Russo: “Ho provato a baciare Marianna, mi sono eccitato”/ Clima bollente a Uomini e Donne

Ernesto Russo e l’uscita con Marianna

Ernesto Russo show nella puntata di Uomini e Donne del 12 aprile 2024. Dopo il momento dedicato a Gianni e Renata e dopo la lite tra Marcello Messina, Jasna e Diego, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ernesto Russo e Marianna. Quest’ultima è una nuova dama del parterre e racconta che, durante la prima puntata, si è sentita come il brutto anatroccolo non ricevendo alcun invito. “Il giorno dopo si è avvicinato e mi ha chiesto se andasse tutto bene e il mio lavoro e quando ha scoperto che lavoro in aeroporto mi ha chiesto se poteva perquisirmi. Poi gli ho detto che mi occupo di altro, ma la battuta è stata carina“, spiega la dama.

“Mi aspettavo che mi lasciasse il numero di telefono, ma non l’ha fatto e lo stesso ho fatto io, forse per orgoglio. Tuttavia, il suo approccio mi ha incuriosita e quindi ho decido di lasciargli il numero che ha accettato”, ha aggiunto Marianna lasciando la parola ad Ernesto.

Ernesto Russo e l’attrazione per Marianna a Uomini e Donne

Ernesto Russo racconta di aver portato a cena Marianna e di essere stato fortemente attratto da lei. “Ho provato a baciarla più volte. Si è presentata con una gonna e un camicia e dico la verità, mi sono eccitato”, ammette sincero Ernesto. Marianna ammette che lo avrebbe baciato ma di essersi trattenuta perchè “lui mette sempre le mani avanti spiegando che è fatto così e quindi domani potrebbe anche cambiare idea”,

Marianna, inoltre, racconta che, in albergo, l’ha invitata più volte in camera. Invito che, però, lei ha rifiutato. “Il giorno dopo sono andata a fare colazione senza sistemarmi perché non mi aspettavo di vederlo e invece l’ho incontrata e mi ha sbattuta al muro”, aggiunge ancora con il sorriso. I due, comunque, decidono di portare avanti la conoscenza.











