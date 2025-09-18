Ernesto Russo racconta il momento difficile vissuto e svela come ha affrontato l'esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e Donne del passato che hanno lasciato il segno c’è sicuramente Ernesto Russo che, dopo essere tornato in trasmissione per provare a corteggiare Ida Platano, ha scelto di rimettersi sentimentalmente in gioco partecipando al trono over. Durante la sua permanenza nel parterre, Ernesto ha frequentato diverse dame tra cui anche Barbara De Santi ma ad un certo punto del suo percorso ha preferito lasciare la trasmissione. Dopo l’addio al programma, il pubblico ha continuato a seguire Ernesto sui social e, sincero e diretto come ha mostrato a Uomini e Donne, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, ha raccontato di aver rischiato di morire lo scorso marzo.

Luana Nicchiniello: "Uomini e Donne? Tornerei perché sono single"/ "Federico Mastrostefano..."

“A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per morire” – ha raccontato Ernesto a Fanpage svelando di aver dovuto cambiare le sue abitudini – “Faccio quattro punture di insulina al giorno, è una schiavitù. Devo portare i medicinali sempre con me. Venerdì scorso mi hanno messo un macchinario sul braccio per monitorare la glicemia”.

Nadia Di Diodato, vacanza d'amore con il fidanzato/ Chi è Andrea che ha conquistato l'ex Uomini e Donne

Ernesto Russo e l’avventura a Uomini e donne

Nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage, Ernesto Russo ha ripercorso anche l’avventura vissuta a Uomini e Donne spiegando di essersi “divertito, sono stato me stesso. Ho sempre detto ciò che pensavo”. Nonostante Ernesto, a Uomini e Donne, non abbia trovato l’amore, l’ex cavaliere del trono over crede che un sentimento così importante possa nascere in un programma televisivo.

“Secondo me a Uomini e Donne c’è chi si innamora davvero. Il 99% dei partecipanti chiamano la redazione e la tormentano per ritornare. Il programma a volte rovina anche qualcuno che ha dei sogni, fa dei progetti, si mette al centro dell’attenzione, ma finisce che non viene più calcolato da nessuno. Improvvisamente può capitare che non ti vogliono più”, spiega aggiungendo di essere sempre stato cercato dalla redazione.

Lucia Ilardo invitata da Uomini e donne a corteggiare Rosario Guglielmi?/ Secca smentita: "Nessuna proposta!"