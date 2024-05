Ernesto Russo lascia Uomini e Donne dopo flirt fuori dal programma/ Maria: “Incompatibile con il programma”

Ernesto Russo, segnalazioni a Uomini e Donne

Ernesto Russo è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 20 maggio 2024. Maria De Filippi apre la puntata chiamando al centro dello studio Elisa, la dama che stava conoscendo Ernesto. Già visibilmente arrabbiata, Elisa chiede informazioni su Ernesto chiamandolo “mister sincerità”. La conduttrice, così, fa entrare Ernesto che si accomoda al centro dello studio per un confronto con Elisa. La dama spiega che, dopo la puntata in cui Ernesto ha spiegato di tradire la donna che frequenta quando non è innamorato, ha pensato a tali parole e ha capito di aver sbagliato a non reagire a tali affermazioni.

“Mi hai spiazzata con quella frase. Cresci. Tu non dai la possibilità ad una donna di conoscerla. Ragioni con il cervello o altro?!”, sbotta Elisa mentre Ernesto ribadisce di essere stato sincero ma Maria De Filippi annuncia la presenza di alcune segnalazioni

Prima di congedare Ernesto Russo e permettergli di tornare al proprio posto, Maria De Filippi annuncia la presenza di alcune segnalazioni giunte alle redazione proprio su Ernesto. La conduttrice, in particolare, spiega che la redazione ha ricevuto la foto di Ernesto mentre è a cena con una donna. Di fronte a tale situazione, Ernesto non nega di essere uscito con donne che non partecipano al programma.

“Ho avuto altre frequentazioni con donne fuori dal programma. Non lo nego. Non ho fatto l’amore in questi giorni” – ammette Ernesto mentre la La De Filippi gli fa notare come il suo atteggiamento, con la trasmissione, “E’ incompatibile”. “Che ci stai a fare qua? Un’altra da aggiungere alla lista che hai fuori?”, sbotta Gianni Sperti mentre Ernesto lascia lo studio.











