Ernesto Russo lascia Uomini e Donne/ L’addio dopo alcune segnalazioni: beccato con altre donne

Segnalazioni su Ernesto Russo: colpo di scena a Uomini e Donne

Ernesto Russo lascia definitivamente il trono over di Uomini e Donne. Ad annunciarlo è Lorenzo Pugnaloni che, al termine della registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 2024, ha svelato tutte le anticipazioni tra cui anche il clamoroso addio del cavaliere che ha creato numerose dinamiche da quando è tornato in trasmissione. A scatenare la scelta di Ernesto di andare via sarebbero state alcune segnalazioni ricevute dalla redazione. Negli ultimi mesi, dopo aver chiuso la frequentazione con Barbara De Santi, Ernesto è uscito con diverse donne senza, tuttavia, riuscire ad avere una frequentazione continua.

Anche il rapporto con Marianna per la quale ha provato immediatamente un forte interesse si è concluso dopo pochi appuntamenti. Il cavaliere ha spiegato di non sentire quel trasporto tale da indurlo a portare avanti il rapporto, ma nella registrazione odierna di Uomini e Donne, ha deciso di andare via in seguito ad una segnalazione.

Il motivo dell’addio di Ernesto Russo a Uomini e Donne

“Ernesto ha lasciato il programma dopo varie segnalazioni arrivate con lui insieme ad altre donne“: con queste parole Lorenzo Pugnaloni ha annunciato la decisione del cavaliere di lasciare il programma nella anticipazioni della registrazione odierna di Uomini e donne.

Un colpo di scena clamoroso che il pubblico non si aspettava dopo aver accolto con gioia il ritorno in trasmissione del cavaliere prima come corteggiatore di Ida Platano e, successivamente, come cavaliere del parterre del trono over. Schietto e diretto, Ernesto ha subito conquistato l’affetto del pubblico contribuendo anche ad animare il parterre con diverse dinamiche. Esattamente come Mario Cusitore, dunque, Ernesto Russo ha lasciato la trasmissione per delle segnalazioni.

