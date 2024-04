Ernesto Russo, lite con Marianna a Uomini e Donne/ “Mi hai vista piangere e non ti sei degnato di…”

Ernesto Russo e Marianna: nuovo confronto a Uomini e Donne

Scintille a Uomini e Donne tra Ernesto Russo e Marianna, nuova dama del parterre del trono over con cui il cavaliere ha chiuso la conoscenza dopo pochi appuntamenti. Nelle scorse settimane di Uomini e Donne, la bellezza di Marianna aveva fortemente colpito il cavaliere che, dopo l’iniziale conoscenza con Barbara De Santi, ha scelto di guardarsi intorno prima di concedere l’esclusiva ad una dama. L’arrivo di Marianna lo aveva colpito subito e, sin dal primo appuntamento, il cavaliere non aveva negato di essere attratto da lei al punto da aver provato più volte a baciarla. Marianna, invece, ha preferito non correre pur ammettendo di essere molto presa. Tuttavia, dopo pochi appuntamenti, Ernesto ha deciso di chiudere il rapporto.

Una decisione, quella di Ernesto, che ha scatenato una forte delusione in Marianna che, in studio, durante la puntata di Uomini e Donne del 23 aprile 2024, non ha trattenuto le lacrime. Nella puntata del dating show in onda oggi, lunedì 29 aprile, vedendo Ernesto al centro dello studio con una nuova dama, ha sbottato.

Marianna contro Ernesto Russo a Uomini e Donne

Di fronte ad Ernesto Russo al centro dello studio, Marianna chiede a Maria De Filippi di poter parlare con lui. “E’ stato molto vergognoso che, dopo avermi vista piangere, non ti sia degnato minimamente a fine puntata di chiedermi come stavo e non ti sto parlando in quanto Marianna, ma a livello umano. Per te sono stata una ciabatta rotta, buttata”, spiega Marianna.

Ernesto spiega di non aver assolutamente pensato di chiamarla o di scriverle avendo “trovato il pianto esagerato”. “Ci sono delle emozioni che vanno rispettate”, replica la dama. “Cosa ti ha fatto legare così tanto a me?”, chiede Ernesto. “Un misto tra l’interesse fisico e mentale. Mi sembravi una persona profonda“, conclude Marianna non nascondendo la delusione.

