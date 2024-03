Ernesto Russo, lite con Raffaella e Barbara a Uomini e Donne/ Poi l’incontro con la 45enne Ilaria

Ernesto Russo, nuovo confronto con Raffaella a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha conosciuto il nuovo cavaliere Marco, Maria De Filippi chiama al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 marzo 2024, Ernesto Russo e Raffaella. “L’altra volta eri uscito con lei parechcie volte e poi hai deciso di interrompere la conoscenza. Lei, inizialmente, resta imperturbabile ma di fondo ci sei rimasta male”, dice la padrona di casa.

Alessandro Rausa e Maria Teresa nuova coppia di Uomini e Donne/ Poi la sorpresa di Maria De Filippi

“Voglio sapere se avevi deciso di chiudere prima o dopo il confronto perché per me è fondamentale”, spiega la dama. “Per me hai sbagliato accettando di uscire con Marcello. Togliere del tempo a noi è stata una cosa inutile sia nei miei confronti che nei confronti di Marcello”, risponde Ernesto. “Se è inutile lo decido io. Avevo delle perplessità su Marcello che ho voluto chiarire durante la cena. Anche tu, in contemporanea, hai visto altre tre persone e mi è sembrata molto strana la tua reazione”, dice ancora la dama che non nasconde il proprio malcontento per l’atteggiamento del cavaliere.

MARCO, CHI È IL NUOVO CAVALIERE DI GEMMA GALGANI A UOMINI E DONNE/ "Sei elegante e affascinante": lei...

Ernesto Russo, discussione con Barbara De Santi e la conoscenza con una 25enne

Maria De Filippi nota il sorriso di Barbara De Santi e le chiede il motivo. “La storia si ripete. Con me hai dovuto prendere il pretesto della telefonata con tua nipote per chiudere e con lei hai dovuto prendere il pretesto dell’uscita con Marcello. Trovi sempre il pretesto per chiudere ed uscirne pulito”, spiega Barbara De Santi. “Ma tu che problemi hai con me?”, chiede Ernesto e Barbara risponde – “Nessuno” ma il cavaliere è convinto che Barbara abbia qualche risentimento nei suoi confronti.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 28 MARZO 2024/ Alessandro e Maria Teresa lasciano il programma

“Solo perché non ha funzionato con te e con Raffaella deve risultare finto e falso?“, interviene Tina Cipollari difendendo Ernesto mentre Gianni pensa che, forse, il cavaliere usi troppo presto delle parole importanti. Maria De Filippi, poi, annuncia l’arrivo di una ragazza di 25 anni che ha chiamato per Ernesto e quest’ultimo decide di ballare con lei, ma di non conoscere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA