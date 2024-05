Ernesto Russo rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne/ Stoccata dopo le segnalazioni: “Ringrazio…”

Ernesto Russo scrive un messaggio dopo l’addio a Uomini e Donne per le segnalazioni ricevute

Un finale di edizione molto movimentato quello andato in scena a Uomini e Donne in queste settimane. Nello studio di Canale 5 si sono infatti susseguite una serie di segnalazioni ai danni di alcuni protagonisti, ultimo Ernesto Russo. Il cavaliere di Uomini e Donne, nella registrazione tenutasi il 30 aprile, è finito nel mirino delle polemiche quando la redazione ha annunciato l’arrivo di nuove segnalazioni su di lui.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 maggio 2024/ Tina Cipollari show contro Mario Cusitore

Ernesto Russo sarebbe stato beccato in compagnia di altre donne. Di fronte all’ennesima segnalazione, il cavaliere ha questa volta deciso di abbandonare definitivamente Uomini e Donne. Tornato sui social dopo l’addio, Ernesto ha poi deciso di pubblicare un messaggio tra il serio e il sarcastico, scritto sia in italiano che in inglese, che recita: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato”.

Uomini e Donne oggi 1 maggio 2024 non va in onda: perché?/ Salta per la Festa dei Lavoratori

Ernesto Russo lascia Uomini e Donne per la seconda volta

Un addio amaro, insomma, quello di Ernesto Russo a Uomini e Donne. Il cavaliere è d’altronde un volto noto per il pubblico di Canale 5, visto che quella di quest’anno non è stata la sua prima incursione nel parterre degli Over del dating show. Era, infatti, il 2015 quando Ernesto si presentava per la prima volta a Uomini e Donne. Non avendo trovato l’amore, il cavaliere ha fatto il suo ritorno qualche mese fa, pronto a conoscere Ida Platano. La conoscenza è però andata male. Il cavaliere sembrava deciso ad andare via ma è poi rimasto quando alcune dame hanno avanzato il desiderio di conoscerlo. Ernesto ha avuto una frequentazione con alcune protagoniste del trono Over, tra cui anche Barbara De Santi, senza particolare successo. Questo fino a quando sono arrivate in studio delle segnalazioni che hanno sancito il suo addio a Uomini e Donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA