Ernesto Russo spiazza Elisa a Uomini e Donne/ “Tradisco quando non sono innamorato”: la reazione di lei

Ernesto Russo ed Elisa, la frequentazione continua a Uomini e Donne

La conoscenza tra Ernesto Russo ed Elisa continua e, a quanto pare, senza intoppi. Elisa, arrivata in trasmissione per conoscere il cavaliere che, da quando è tornato nel parterre è uscito con diverse signore senza riuscire a trovare quella giusta con cui portare avanti una frequentazione continua, ha conquistato le attenzioni di Ernesto sin dal primo incontro. “Come va?”, chiede Maria De Filippi. “Sembra bene”, risponde Elisa. “Bene, le cose stanno filando e anche ieri siamo andati a cena insieme. Siamo in una fase di conoscenza e mi fa piacere conoscerla perché è anche molto bella, Ieri mi ha chiesto anche se l’avessi tradita perché organizzo spesso delle feste ma voglio essere sincero: quando non sono innamorato tradisco”, confessa Ernesto.

Armando Incarnato choc "Se mi chiami ancora ti sput*ano davanti a tutta Italia"/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne

“A causa del mio lavoro, capita che le donne si avvicinino e non mi viene facile allontanarle”, continua il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ammettendo di essere debole al fascino delle donne. “Io voglio completamente limpido e trasparente e quindi se dovessi capire di essere attratto da un’altra persona te lo direi immediatamente”.

Mario Verona, la sorella attacca Ilenia dopo Uomini e Donne e lui appoggia: "Cafonate!"/ La replica social

Elisa, lite con Barbara De Santi per Ernesto Russo

Dopo aver raccontato i dettagli della sua conoscenza con Elisa, Ernesto Russo, nella puntata di Uomini e Donne del 16 maggio 2024, ha esortato le dame a non punzecchiarsi e a non creare un clima ostile nei confronti di Elisa. Il riferimento è a Barbara De Santi che non sarebbe molto amichevole con Elisa. “Quando sono arrivata mi ha chiesto se mi ero calmata”, svela la dama. “Era una battuta e te l’ho detto con il sorriso”, puntualizza Barbara.

Tina Cipollari s’intromette nella discussione e si schiera con Barbara: secondo la bionda opinionista, quella della De Santi sarebbe stata una semplice battuta che Elisa, avendo un carattere permaloso, non avrebbe colto.

Daniele Paudice e Gaia Gigli, cos'è successo dopo la scelta a Uomini e Donne?/ Marika torna sui social e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA