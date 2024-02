Ernesto Russo torna a Uomini e Donne ma non per Ida Platano/ Dichiarazione a Barbara De Santi

Il ritorno di Ernesto Russo a Uomini e donne

Dopo aver lasciato il trono classico non provando più un forte interesse nei confronti di Ida Platano, Ernesto Russo è ufficialmente tornato a Uomini e Donne nella puntata dell’8 febbraio. Di bianco vestito, è stato accolto da una sorridente Ida Platano, ma anche dal parterre femminile del trono over che non ha nascosto il proprio entusiasmo. Maria De Filippi, prima di farlo entrare in studio, annuncia che Ernesto ha deciso di accettare la proposta che gli aveva fatto Aurora di restare in trasmissione. Dopo essere andato via, Ernesto ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel programma come cavaliere del trono over.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 8 febbraio/ È il giorno della scelta di Brando?

Giunto al centro dello studio, prima di accomodarsi nel parterre del trono over, Ernesto saluta Ida Platano che gli regala un sorriso e aggiunge: “Ernesto è un signore, anche quando è andato via ha dimostrato di esserlo”. Maria, poi, chiede ad Ernesto di svelare i nomi delle dame che vorrebbe conoscere.

Ernesto Russo e la proposta per Barbara De Santi

Ernesto Russo spiega di dovere un ballo ad Aurora Tropea che è stata la prima a chiedergli di restare in trasmissione. Ernesto, poi, riconosce la bellezza di alcune dame presenti nel parterre come Maura e si lascia andare anche ad una dichiarazione nei confronti di Barbara De Santi,.

ALESSANDRO VICINANZA E ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ "Un pezzo del mio cuore è tuo". Frecciatina di Maria

“Con Barbara farei cinquanta sfumature di grigio”, dice Ernesto. “Ci hai visto lungo”, replica Barbara. Contro Ernesto, poi, si scaglia Mario Cusitore che lo accusa di non essere mai stato realmente interessato ad Ida al punto da essere tornato per partecipare al trono over. “Preferisco una persona che va via perché ammette di non provare più interesse e poi torna e non una persona che corteggia per finta”, sbotta Tina difendendo Ernesto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA