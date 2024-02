Ernesto Russo, Uomini e Donne/ Bidona Barbara De Santi ed esce con Jasminka

Ernesto Russo tra Barbara De Santi e Jasminka a Uomini e Donne

Ernesto Russo ancora protagonista di Uomini e Donne. Nella puntata del 29 febbraio, Ernesto torna al centro dello studio per confrontarsi con Barbara De Santi e Jasminka. Quest’ultima è giunta in trasmissione esclusivamente per conoscere Ernesto con cui ha diverse cose in comune come i figli e la passione per i viaggi. Ernesto ha così deciso di conoscerla meglio e, come mostrano gli spoiler di WittyTv, al centro dello studio, racconta come è andato l’appuntamento con la dama.

Tuttavia, nonostante abbiano trascorso una piacevole serata e lei abbia chiamato la redazione solo per lui, il colpo di scena non tarda ad arrivare. Jasminka, infatti, racconta che in lei non è scattato nulla e di vederlo semplicemente come un amico. La dama, così, decide di mettere subito un punto alla frequentazione.

Ernesto Russo e il confronto con Barbara De Santi

Tra Ernesto Russo e Barbara De Santi non mancano i problemi. La dama non ha mai nascosto il proprio interesse per il cavaliere e, nonostante dubbi e timori, non ha ancora deciso di chiudere la conoscenza anche se non nasconde di essere molto delusa dall’atteggiamento di Ernesto.

Barbara, infatti, racconta di aver aspettato a lungo Ernesto con cui avrebbe dovuto uscire. Il cavaliere, tuttavia, non si è presentato. Tra i due parte una discussione e Barbara lo accusa di essere interessato solo alla popolarità. Alla fine la dama lascia lo studio arrabbiata.

