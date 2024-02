Ernesto Russo, Uomini e Donne/ Quattro dame per lui ma Barbara De Santi spicca: “Mi fa fantasticare”

Ernesto Russo super corteggiato a Uomini e Donne

Ernesto Russo, tornato a Uomini e Donne per partecipare al trono over come cavaliere dopo aver deciso di non corteggiare più Ida Platano, conquista le attenzioni del parterre femminile. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 febbraio, dopo aver dedicato tempo e spazio a Gemma Galgani, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Ernesto Russo che sta frequentando e conoscendo altre dame. Tra tutte, però, il cavaliere non nasconde di avere una preferenza per Barbara De Santi. “Lei mi fa fantasticare e poi quella della professoressa è sempre stata una mia fantasia”, spiega il cavaliere.

“So che stasera vi vedere e siete anche nello stesso albergo, chiesto da Barbara“, commenta Maria De Filippi. “Sì, ho chiesto di avere due alberghi vicini. Lui ha detto di prendere lo stesso albergo e ho detto ok“, spiega la dama.

Barbara De Santi, colpo di fulmine per Ernesto Russo?

In studio, Barbara De Santi nota immediatamente la barba più corta di Ernesto Russo. “Credo lo abbia fatto per me“, dice Barbara. “Te lo faccio credere ma l’ho fatto perché volevo darmi una sistemata ma tra tre giorni torna come prima”, risponde un cavaliere a cui, poi, Barbara dona un dolce come regalo per il suo compleanno. “E’ la prima volta che vedo Barbara imbarazzata”, commenta Tina Cipollari.

Barbara, poi, spiega di dover restare a Roma per qualche giorno chiedendo ad Ernesto di vedersi più volte. “Ti piaccio così tanto che vuoi rivedermi subito§?”, chiede Ernesto. “Lui è così, diretto“, aggiunge Tina Cipollari. Barbara De Santi, poi, accetta di conoscere un altro cavaliere, giunto in trasmissione per lei, ma decide di non tenerlo. “Puoi dirgli che ti piacciono quelli con i capelli e la barba lunga“, commenta Ernesto con cui, poi, Barbara balla.











