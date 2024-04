Ernesto Tafuri, morto a Roma il dentista dei vip/ Aveva 69 anni, deceduto a seguito di un incendio

E’ morto Ernesto Tafuri, 69enne dentista che fra i suoi clienti vanta diversi vip, personaggi famosi. Come riferisce RomaToday, il professionista è deceduto carbonizzato a seguito di un incendio che è scoppiato nella giornata di oggi presso il suo appartamento in via Caposile 10, in quel di Prati. Secondo quanto emerso, nell’abitazione vi erano anche i quattro gatti di Ernesto Tafuri, di cui tre che sono morti carbonizzati mentre uno è stato salvato dai vigili del fuoco e la tragedia si è verificata all’alba di oggi, venerdì 5 aprile, attorno alle ore 5:00 del mattino.

Come specificato da Today, non è ancora chiaro cosa sia successo di conseguenza i motivi del rogo sono tutt’altro che certi, ma non è da escludere una causa esterna, alla luce della portata delle fiamme, forse una sigaretta che è stata spenta male, o una scintilla che è stata causata da un corto circuito che poi ha bruciato i mobili di casa dando vita quindi ad un rogo devastante. Viene invece esclusa l’ipotesi di una fuga di gas, anche perchè solitamente in questi casi si verificano anche delle esplosioni che fanno deflagrare l’edificio.

ERNESTO TAFURI, MORTO DENTISTA VIP: INDAGINI IN CORSO

In ogni caso l’appartamento del dentista Ernesto Tafuri è andato completamente distrutto dalle fiamme a conferma di quanto il rogo sia stato importante. Stando a quanto emerso il medico viveva da solo e non ha avuto il tempo di scappare o di mettersi in salvo assieme ai suoi gatti, di conseguenza è probabile che la vittima sia stata sorpresa nel sonno, e che una volta destatosi non abbia più avuto più scampo.

Sull’incendio è stata aperta una indagine da parte della polizia di stato e la procura dovrà chiarire con esattezza cosa sia accaduto, a cominciare da come sia morto lo stesso dentista, se carbonizzato o se a seguito dei fumi nocivi causati dall’incendio.

