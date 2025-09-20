Ernesto Vitolo sarà uno dei musicista che parteciperà sabato 20 Settembre 2025 in prima serata al concerto che celebra e ricorda Pino Daniele

Ernesto Vitolo è un’artista campano che sarà tra gli ospiti presente alla serata Pino è – Il Viaggio del musicante, evento dove si ricorderà il grande artista napoletano Pino Daniele e che andrà in scena in prima serata sabato 20 Settembre 2025. Ernesto è uno storico artista napoletano e tra le altre cose aveva un legame forte con Pino Daniele.

Emma ha un fidanzato?/ Le voci su Matteo Martari e il legame con l'ex De Martino: "Meglio come amico che..."

Ernesto Vitolo nasce a Napoli il 30 Agosto 1955, ha lavorato come tastierista e compositore al fianco con leggende del calibro di Pino Daniele ma anche di Edoardo Bennato, Napoli Centrale e Vasco Rossi, collaborazione che lo ha celebrato non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.

In una vecchia intervista ai microfoni del Fatto Quotidiano Ernesto ha raccontato come è iniziata: “Ho iniziato a suonare la fisarmonica a 6 anni, poi il violino a 9 e poi il pianoforte a 11. Negli anni ho suonato pezzi italiani, partendo dalle Cover dei Camaleonti ma arrivando anche a canzonette come ad esempio Marina Marina”.

Irama ospite a Pino è - Il Viaggio del Musicante, chi è / La rivelazione sul flirt con Mew: "Innamoratissimo"

Ernesto Vitolo, tra tecnologia e la passione per la musica

Ernesto Vitolo ha coltivato negli anni una grande passione con Napoli e a TgCom ha raccontato cosa ha significato per lui suonare in questa città: “E’ stato importante per me lavorare qui, una città dove un’artista può lavorare nella massima libertà. A Napoli troviamo gioia e sofferenza, entrambe però fondamentali per far crescere e nascere il mio processo creativo”.

Negli anni Ernesto è stato uno dei principali esponenti nel suonare l’organo Hammond ma sono tante le cose che hanno fatto di lui un vero e proprio protagonista della scena musicale campana e non solo. Ernesto Vitolo fa parte da anni della band di Napoli Centrale, con James Senes al sax e Gigi De Rienzo al basso, poi Gianni Massi alla batteria.

Rosario Jermano, chi è / La grande amicizia con Pino Daniele e la collaborazione con Renato Zero

Un rapporto invece particolare con le nuove tecnologie e l’artista ha raccontato: “Non so usare il computer e il programma Logic Audio, lascio da parte gli strumenti elettronici e cerco di utilizzare sempre tutto con strumenti veri. Per i plug-in invece no, non c’è ne per nessuno al momento”.