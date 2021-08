Ernia al Battiti Live 2021/ “Superclassico” e il grande successo

Ernia: il Tour e gli eventi, un’estate di fuoco

Ernia, uno dei rapper più famosi del momento, è attualmente in giro per l’Italia con il suo tour estivo “Gemelli Summer Tour“, in onore del suo primo album di successo “Gemelli”. Una delle ultime tappe è stata Bologna, mentre il 9 agosto sarà al Marco Festival 2021 di Paestum, oltre che sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live. Un’estate, quindi, all’insegna di live e concerti, più che meritata dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Tra le altre date, il 1° settembre sarà ad Ortona in Piazza San Tommaso, dove dall’1 al 4 settembre si terranno anche i concerti di Guè Pequeno, Geolier e Rkomi. La cosa certa è che, vista la quantità e la varietà delle tappe, non deluderà nessun fan, che sicuramente troverà il modo di assistere dal vivo ad un suo concerto.

Poco, invece, si sa della sua vita privata. Di recente, sul profilo della modella Valentina Cabassi, è comparsa una foto con Ernia durante una gita a Como. I fan si sono subito lanciati nell’ipotesi di una relazione tra i due, ipotesi su cui hanno giocato anche diversi giornali. Ad alimentare questa teoria, ha contribuito il fatto che Valentina Cabassi fosse già nota ai fan di Ernia, in quanto presente nel video di Superclassico. D’altra parte, però, nessuno dei due ha attualmente confermato la notizia.

La giovane età e il già grande successo, l’escalation di Ernia

Matteo Professione, in arte Ernia, è nato nel 1993 nella periferia di Milano. Qui ha stretto amicizie con alcuni di quelli che diventeranno in seguito gli artisti più importanti nel panorama musicale italiano, tra cui Ghali e Tedua, il quale lo ha avvicinato al rap. Debutta nel 2012 con i Troupe D’Elite, un gruppo più vicino al trap che al rap, per l’etichetta di Gué Pequeno e dj Harsh, ma fu un insuccesso totale. Al successo ci arriva con un cambio di stile che inizia nel 2016 con “No Hooks” fino ad arrivare all’album di successo che lo afferma nel panorama musicale, “Gemelli”, e soprattutto il singolo “Superclassico”.

Di recente ha rilasciato una intervista a Tio nella quale ripercorre i passi principali della sua evoluzione artistica, da un inizio come precursore della trap, all’evoluzione più musicale che lo avvicina al cantautorato. Nell’intervista Ernia spiega la vicinanza tra i due generi e ciò che gli ha permesso di spaziare tra questi due mondi, distanti solo all’apparenza. A Ticino7 ha, invece, rilasciato una lunga ed esaustiva intervista in cui parla della sua carriera, degli amici, dei successi e dei fallimenti, ma anche dell’attualità. L’intervista è stata svolta in occasione del suo concerto a Castelgrande, in Svizzera. Con un post su Instagram, poi, ha annunciato che sarà il prossimo giudice della quarta edizione del talent show “IS ME”, che andrà in onda su MTV. Ad affiancarlo ci sarà Dj Shablo e il vincitore avrà la possibilità di esibirsi a Dubai.

Ascoltiamo l’ultima hit del giovane cantante italiano Ernia





