Ernia, chi è il rapper milanese: gli esordi da giovanissimo, poi l'avventura con i Troupe d'élite, l'addio all'Italia e ancora la carriera da solista

Originario di Milano dove è nato nel 1993, Ernia ha origini tedesche e montenegrine da parte dei bisnonni. Il rapper ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della musica quando era appena un adolescente: grazie al suo amico di infanzia Tedua, infatti, si è appassionato di hip-hop, crescendo con la musica. Dopo aver preso parte a diversi collettivi durante l’adolescenza, Ernia è entrato nei Troupe D’Elite, gruppo attivo dal 2011 al 2014. Successivamente ha deciso di trasferirsi per un certo periodo a Londra, dove ha vissuto per cinque mesi lavorando come cameriere, perfezionando il suo inglese.

Tornato in Italia, Ernia ha ripreso la sua attività musicale intorno al 2016, dopo una pausa durata circa due anni, nella quale il rapper è stato appunto prima a Londra e dopo in Francia. Nel 2016 Ernia ha ripreso l’attività nel mondo della musica, come solista, pubblicando il suo primo EP. Nel 2017 è uscito il suo primo album in studio, “Come uccidere un usignolo”, certificato disco di platina, come anche il brano “Bella”. “Madonna”, scritto con Rkomi, è stato invece certificato disco d’oro.

Ernia, chi è: “Delusione forte, ecco perché sono andato via”

Ernia ha deciso di andare via dall’Italia dopo l’esperienza dei Troupe D’Elite che non gli ha permesso di raccogliere quanto sperava. Una decisione sofferta quella di lasciare il suo Paese, che nel 2017 raccontava a Rolling Stones, spiegando il perché abbia deciso di trasferirsi prima a Londra e poi in Francia: “Ho mollato tutto perché la delusione che provavo era troppo forte. Sono andato a vivere a Londra per un po’, e quando sono tornato alcuni amici mi hanno convinto che non potevo arrendermi, dovevo riprovarci”. Dopo essere tornato, per Ernia sono arrivati i successi veri e propri. dischi d’oro e addirittura di platino per il rapper, che ha conquistato il suo pubblico con canzoni in grado di far riconoscere tante persone.

