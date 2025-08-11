Ernia, il cantante di Superclassico, racconta la sua scalata verso il successo e il suo rapporto coi genitori: "A volte si può soffrire ma..."

Con Superclassico è diventato assoluto protagonista della scena rap, un mondo che lo ha incantato fin da giovanissimo. Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, oggi è un artista affermato e molto apprezzato dal pubblico. Classe 1993, cresce in quello che lui definisce “ceto medio” e con la voglia di spaccare il mondo. Nella sua infanzia, tuttavia, non è mancata la sofferenza, per via del carattere forte dei suoi genitori e dei suoi famigliari. “Mia mamma ha un carattere molto forte e mio nonno era come lei. Sono severi, a volte possono sembrare altezzosi anche con la famiglia e quando sei più piccolo questa cosa la soffri”, ha confidato Ernia in una bella intervista al podcast di Luca Casadei, One more time.

Nell’intervista, l’artista rievoca alcuni episodi e aneddoti del passato che lo hanno fatto stare male, ma che oggi rivive con leggerezza. “Crescendo ho riconosciuto un grande senso di giustizia a dignità. Ammiro questa parte di mia madre”, spiega.

Ernia, l’infanzia difficile gli ha insegnato molto: “Ho compreso cose bellissime”

Riavvolgendo il nastro del passato, Ernia ricorda alcuni episodi legati al rapporto con mamma e a quegli abbracci che era il primo a respingere. “Forse è una cosa genetica”, dice con un velo di ironia il cantante. Sul padre, Ernia svela di commuoversi quando gli si avvicina e mostra il suo lato più tenero e umano. “Se mi dà una pacca sulla spalla mi commuovo. Ho capito che è un bellissimo gesto da fare”, ha detto ai microfoni di Luca Casadei.

Oggi il cantante ci tiene particolarmente a sottolineare il suo percorso, le sue origini e come il successo non lo abbia cambiato. “Vengo dalla classe media, ho trascorso del tempo con ragazzi che provenivano da situazioni economiche più svantaggiate […] poi ho capito la differenza e realizzatto di venire da un contesto più privilegiato”, racconta.