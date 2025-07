Grande gioia per Ernia e Valentina Cabassi, la coppia nelle scorse ore ha annunciato la nascita della piccola Sveva. La figlia della coppia ha regalato al cantante e alla compagna di vita la più grande felicità: “La nostra Sveva, siamo innamorati persi è una magia” hanno scritto in coro i due riuscendo a coronare il grande sogno di diventare genitori.

Una relazione nata nel 2019 e che adesso ha raggiunto il momento più speciale, la famiglia si allarga con il percorso verso la genitorialità che finalmente è stato completato dai due. Una sorta di rivincita, ricordando che i due avevano già fatto i conti con la perdita del primo figlio, una gravidanza interrotta da Valentina Cabassi ed Ernia che con dolore aveva deciso di comune accordo di non portare avanti la possibile nascita.

Ernia e Valentina Cabassi, un amore che nasce da lontano

La coppia formata da Ernia e Valentina Cabassi può finalmente gioire. I due giovanissimi, insieme dal 2019, iniziano la vita da genitori. In passato i due avevano raccontato la loro volontà di non portare avanti una gravidanza non desiderata.

E in uno dei suoi brani più emozionanti, Ernia ha raccontato il dolore per la figlia che stava aspettando con la fidanzata Valentina Cabassi, ma mai venuta al mondo: “Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo” recita uno dei versi della canzone Buonanotte del rapper. Adesso la vita è tornata a sorridere e ha fatto alla coppia il regalo più grande, che il rapper ha commentato con ironia, scherzando come se dovesse lanciare il nuovo singolo: “Fuori il 7 luglio”.

