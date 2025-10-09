Ernia, chi è: l'amore per Valentina Cabassi, con la quale nel 2021 ha vissuto il dolore dell'aborto volontario. Nel 2025 la nascita di Sveva

Il 7 luglio del 2025 nella vita di Ernia è arrivato un grande amore, il più grande di sempre: quello per Sveva, la sua piccola. La bimba è nata appunto a luglio, nata dalla storia con Valentina Cabassi, che va avanti dal 2019. I due, insieme, hanno vissuto momenti importanti, come appunto la nascita della piccola Sveva e non soltanto. Prima ancora, infatti, hanno sofferto per un aborto, voluto ma comunque non semplice da affrontare. Proprio in “Buonanotte”, il brano in cui svela che se la figlia fosse stata una femmina l’avrebbe chiamata Sveva, Ernia racconta il dolore provato.

Ema Stokholma, chi è, single o fidanzata?/ Stoccata all'ex Angelo Madonia: "Dura uscire da quella storia"

Con la compagna Valentina Cabassi, con la quale da due anni ormai condivideva la propria vita, essendo iniziata la loro storia nel 2021, avevano deciso di interrompere quella gravidanza perché “non era il momento”. Quattro anni più tardi, nelle loro vite è arrivata Sveva, una bambina che ha portato il sole e che ha reso entrambi genitori e colmi di un amore folle. “Siamo innamorati persi” hanno raccontato.

Veronica Pivetti/ Dalla depressione alla nuova compagna Giordana: "E' il mio rapporto più profondo..."

Ernia, l’amore per la figlia Sveva, nata a luglio del 2025

Sveva, la figlia di Ernia e della compagna Valentina Cabassi, è nata lo scorso luglio. “Ti avrei chiamata Sveva fossi stata bambina, perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo” dice infatti nel singolo “Buonanotte”, uno dei più emozionanti e toccanti della sua discografia, che come abbiamo detto era dedicata ad un aborto volontario. Nonostante questo, una ferita importante sul cuore del cantante, che con Valentina ha proseguito il percorso di vita fino alla nuova gravidanza annunciata nel 2025.

Alba Rohrwacher, chi è: l'amore per il compagno Saverio Costanzo dal 2010/ "Qualcosa è cambiato"

La compagna di Ernia, Valentina Cabassi, di professione è una modella, molto attiva anche sui social. Entrambi volti noti seppur in ambiti differenti, i due si sono innamorati nel 2019 e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2025, nell’annunciare la gravidanza, hanno scritto: “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”. Un sogno realizzato.