Ernia parla del suo nuovo album: com'è cambiato dopo la paternità

Dopo tre anni di assenza dalle scene, Ernia è pronto a tornare con un nuovo e attesissimo album: “Per soldi e per amore”. Si tratta di un disco che non è solo un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche un vero e proprio specchio della sua crescita personale. Ricordiamo, infatti, che, lo scorso luglio, il rapper è diventato padre per la prima volta della piccola Sveva, insieme alla compagna Valentina Cabassi, alla quale è legato da 5 anni. Un cambio di vita importante, che viene accompagnato da un nuovo progetto molto introspettivo. Intervistato da Rockol, ha raccontato senza filtri le sue contraddizioni, la fatica di trovare un equilibrio e la voglia di mettere al centro non tanto il successo o i numeri, quanto la sua verità.

PINK FLOYD/ Wish you were here: i 50 anni del “diamante pazzo”

Tutto nasce da un video in cui un attore diceva: “E tu cosa saresti disposto a fare per soldi e per amore?“, una frase destinata a diventare il filo conduttore dell’album. Nei pezzi è riflessa da un lato l’attrazione per la fama e il denaro e, dall’altro, la consapevolezza che non bastano a riempire i vuoti. Tra l’altro, lo scorso anno, il cantante ha deciso di scartare un disco già pronto perché non lo rappresentava più, segno di una grande autenticità nella sua musica.

Fedez attacca tutti! Nuova canzone piena di frecciatine choc/ Rime al veleno per Papa, Sinner ed Elly Schlein

Ernia a cuore aperto: tutto sul nuovo album

Il cuore del nuovo album di Ernia, però, sta nelle relazioni, nei legami familiari e nei rapporti più intimi. Difatti, ci sono canzoni che parlano dei genitori e della difficoltà di sentirsi dire un “bravo” sincero, altre che mettono a fuoco il rapporto con sé stesso, la necessità di imparare ad apprezzarsi senza aspettare l’approvazione altrui. In “Berlino” fa una dedica alla sorella, che vive in Germania, parlando di un legame fatto di silenzi e piccoli gesti più che di grandi parole. Non mancano poi le collaborazioni con grandi nomi della musica, come i Club Dogo, Marracash e Madame.

Padre Jessica Morlacchi, chi è Mauro: "Sempre stato al mio fianco"/ "Fiero di una figlia così"

Uno dei brani più significativi dell’album è “Grato“, canzone che forse non sarà la hit più immediata ma racchiude il senso dell’intero progetto: riconoscere quello che si ha, senza lasciarsi schiacciare dall’ossessione del successo. “Faccio il lavoro che ho sempre sognato, ho una compagna e una figlia piccola. Io posso sentirmi insoddisfatto, ma se vedo le rovine di questo mondo, non posso che essere grato per quello che ho, sono un sopravvissuto“, ha spiegato infine Ernia a Rockol.