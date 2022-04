Ernst e Frau Knam, chi sono/ La coppia più dolce della televisione

Ernst e Frau Knam sono la coppia più dolce della televisione, lui è il “Re del cioccolato” e giudice di Bake Off Italia 2021 lei ha deciso di cambiare il suo nome Alessandra Mion, in Frau Knam ed è, come ama definirsi lei stessa in maniera scherzosa il “Lato PINK del cioccolato”. I due si sono sconosciuti nel 2009 grazie ad una cena organizzata da un’amica in comune ed è stato subito amore a prima vista.

Dopo gli studi di giurisprudenza Alessandra Mion ha lavorato per una celebre casa editrice specializzata in libri d’arte per poi affiancare nel 2014 l’azienda di suo marito con l’organizzazione di eventi, conferenze stampa e cene focalizzandosi soprattutto sul settore matrimoni con la nascita del format A Wedding Story. Ernst Knam invece, dopo anni passati nei più grandi ristoranti stellati è approdato nella cucina di Gualtiero Marchesi.

Ernst e Frau Knam: l’incontro ad una cena e il dolce galeotto

Ernst Knam ha affiancato l’attività di pasticceria a quella di giudice televisivo e pubblicazioni di diversi libri imponendosi con il tempo nel ruolo del “Re” del cioccolato anche grazie alla sua celebre frase: “Se in Paradiso non c’è cioccolato, io non ci vado”.

Anche la moglie del Maitre Chocolatier ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo con la partecipazione come ospite d’onore a Bake Off Italia che successivamente ha condotto insieme a lui. Inoltre, la donna porta avanti il suo progetto intitolato “Dolce quiz” composto da sei puntate in cui volti noti si sfidano su preparazioni di pasticceria.

