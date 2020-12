Ernst Knam, torta in faccia a Sara Moalli/ “Festeggiamo la vincitrice di Bake Off…”

Ernst Knam condivide la gioia per il grande successo ottenuto da Bake Off Italia 2020 pubblicando un divertente video sul suo profilo Instagram. Il re della cioccolata e giudice del talent show di Real Time che si è concluso con la vittoria a sorpresa di Sara Moalli, dopo la messa in onda della finalissima che è stata anche la centesima puntata di Bake Off Italia, ha pubblicato un video in cui, insieme agli altri concorrenti e a tutta la squadra di Bake Off, ha festeggiato non solo la vittoria di Sara che è riuscita a conquistare il titolo di “Miglior pasticcere amatoriale d’Italia”, ma anche la fine di una stagione che ha regalato gioie ed emozioni sia al pubblico che agli stessi protagonisti.

Ernst Knam, il video dei festeggiamenti a Bake Off Italia 2020

Non solo torte, sfide e grandi emozioni sotto il tendone di Bake Off Italia 2020, ma anche risate e tanto divertimento come mostra il video pubblicato sui social da Ernst Knam con cui ha salutato la squadra del talent show in cui sfoggia tutte le sue abilità. “La gioia di festeggiare insieme la fine della stagione, i tamponi negativi per tutti e la vittoria di Sara Moalli”, scrive. Poi i ringraziamenti speciali al pubblico che ha seguito con affetto e trasporto tutta l’edizione: “Grazie per l’affetto che ci avete mostrato durante questa ottava edizione di Bake Off Italia!!”. Tanti i commenti sotto il video con molti utenti che si sono congratulati sia con la vincitrice che con i giudici per quella che è stata definita “un’edizione bellissima di Bake Off Italia”.







