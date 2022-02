Ero in guerra ma non lo sapevo, Rai 1/ La trama del film sull’omicidio di Pierluigi Torregiani

Ero in guerra ma non lo sapevo: l’omicidio di Pierluigi Torregiani

Questa sera, mercoledì 16 febbraio, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il film di Fabio Resinaro “Ero in guerra ma non lo sapevo”, il palpitante racconto degli ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, gioielliere e orologiaio milanese, ucciso il 16 febbraio del 1979 davanti al suo negozio da una cellula dei Proletari armati per il comunismo. Il film è ispirato al libro omonimo di Alberto Dabrazzi Torregiani, figlio di Pierluigi, e Stefano Rabozzi. Il ruolo di Torregiani è interpretato da Francesco Montanari, mentre Laura Chiatti interpreta sua moglie Elena. Gli altri membri del cast sono Juju Di Domenico, Alessandro Di Tocco e Maria Vittoria Dallasta. “Il noto episodio di cronaca, l’omicidio dell’orefice Pierluigi Torregiani, è da più di quarant’anni oggetto di dibattito… Perché un film su questa vicenda potesse puntare ad aggiungere qualche elemento di riflessione ulteriore, era necessario adottare un punto di vista nuovo e totalmente personale. La scelta è stata quindi quella di rimanere incollati all’essere umano, Pierluigi Torregiani; non solo il gioielliere ma anche il padre, il personaggio e l’uomo”, ha spiegato il regista Fabio Resinaro

Ero in guerra ma non lo sapevo, la trama del film

Il film “Ero in guerra ma non lo sapevo” va in onda in occasione del 43° anniversario dell’omicidi di Pierluigi Torregiani. Milano, fine anni ‘70. Pierluigi Torregiani è il titolare di una gioielleria in via Mercantini, a pochi metri da piazza Bausan, e ha costruito tutta la sua fortuna con le sue mani. Mentre sta cenando in un locale con la sua famiglia irrompono alcuni malviventi per rapinare i commensali. Uno di loro punta una pistola addosso alla figlia di Torregiani, Marisa. Il gioielliere tenta di disarmarlo ma viene messo a terra dal rapinatore. Partono alcuni colpi di pistola e uno dei banditi viene ucciso. Non è stato Torreggiani a sparare, con la pistola che ha sempre con sé, ma molti giornali lo accusano di essere un “giustiziere borghese”, uno “sceriffo”. La tensione politica dell’epoca lo rende un obiettivo perfetto per i PAC (Proletari armati per il comunismo), gruppo di terroristi guidato da Cesare Battisti, che individuano in lui un colpevole da punire. Torregiani e la sua famiglia ricevono minacce di morte e gli viene assegnata una scorta. Ma anche quest’ultimo tentativo di difesa è vano e il gioielliere viene assassinato davanti al suo negozio il 16 febbraio del 1979.

