EroCaddeo pronto per il live di x Factor 2025 sotto la guida di Achille Lauro: "Sono malinconico, intimo e sincero..."

EroCaddeo sbarca ai live di X Factor 2025: il commesso si trasforma in un cantante

Tra le nuove promesse di X Factor 2025 c’è Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, ventiquattro anni, originario di Cagliari ma residente a Torino. Di giorno commesso, di notte cantautore, ha colpito fin da subito con la sua sensibilità e la sua ironia, ma soprattutto con una voce intrigante. Ha stregato i giudici con ‘Punto’, il brano che gli ha spalancato le porte dei live di X Factor 2025, dove gareggia nel team di Achille Laura. “La mia musica è intima, malinconica, ma sempre sincera”, ha raccontato Damiano in una clip di X Factor.

E basta ascoltarlo per capire che non esagera. I suoi primi passi verso il mondo della musica li ha compiuto già da bambina, tra i banchi di scuola, quando alcuni insegnanti lo incoraggiarono a partecipare a dei concorsi letterari. Avvicinarsi alla musica, poi, è stato naturale.

EroCaddeo sogna in grande ad X Factor 2025 dopo un periodo personale molto difficile

Dietro il suo percorso musicale, purtroppo, ci sono traumi e ferite profonde. EroCaddeo ha infatti perso il padre in un tragico incidente sul lavoro e se oggi è riuscito ad andare avanti lo deve alla musica, che gli ha permesso di elaborare il dolore. Accanto a lui, da sempre, la madre, che lo sostiene in ogni passo di questo viaggio artistico.

Già presente su Spotify, EroCaddeo conta diversi singoli e un EP dal titolo “scrivimi quando arrivi”. Ora, dopo aver conquistato la fase del live di X Factor, è pronto a vivere il sogno fino in fondo. E chissà che questa non sia solo la prima tappa di una carriera destinata a decollare.