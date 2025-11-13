eroCaddeo, il concorrente si esibirà nel quarto live di X Factor con "La cura" di Franco Battiato: una prova non semplice ma intensa

EroCaddeo con “La cura” di Franco Battiato a X Factor: il web si divide

EroCaddeo a X Factor si esibirà oggi in una cover speciale. Per il concorrente, nella squadra di Achille Lauro, c’è una prova particolarmente significativa nel quarto live di X Factor, sulle note de “La cura” di Franco Battiato. Il suo coach ha scelto infatti di affidargli la cover di una delle canzoni più belle di sempre, una vera e propria poesia in versi. Un’assegnazione che per tanti non è propriamente nelle sue corde ma che sicuramente verrà interpretata nella maniera migliore da uno dei concorrenti più talentosi di questa edizione di X Factor. Questi alcuni dei commenti arrivati dal web: “La Cura tra le canzoni più belle in italiano. EroCaddeo saprà rendergli giustizia” e ancora “La Cura di Battiato. non vedo l’ora che sia giovedì”. Per altri, invece, non è l’assegnazione giusta per lui.

EroCaddeo a X Factor convince il pubblico: “Non ce n’è per nessuno”

EroCaddeo è tra i concorrenti che più sta piacendo al pubblico di X Factor. Per tanti, infatti, potrebbe essere lui il vincitore, anche se c’è da dire che il livello è piuttosto alto in questa edizione. Questo uno dei commenti arrivati dal web: “Caro Damiano, sei talmente bravo che non ce n’è per nessuno. Hai un bellissimo timbro, una bellissima estensione vocale, sei bello, umile, che dirti, sei un amore di ragazzo”. Nelle puntate precedenti, tra audition, bootcamp e live, eroCaddeo si è esibito sulle note di diversi brani, come “Uomini soli” dei Pooh, “Sere Nere” di Tiziano Ferro e ancora “E penso a te” di Lucio Battisti. Canzoni che hanno visto eroCaddeo far molto bene, tanto da attirare le attenzioni del pubblico: tanti telespettatori fanno il tifo per lui. Ora è il momento di convincere anche sulle note di Franco Battiato.