EroCaddeo, chi è il giovane cantante originario di Modena ma cresciuto in Sardegna? Il percorso a X Factor è stato un crescendo: ora la finale

Tra i finalisti di X Factor c’è EroCaddeo, giovane talento originario di Modena ma cresciuto in Sardegna e oggi di base a Torino. Voce delicata e intensa, EroCaddeo questa sera, sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, si esibirà sulle note di diversi singoli. Il primo, per “my song”, sarà L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, canzone romantica, dolce ed emozionante. EroCaddeo canterà poi i suoi “best of”, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro e La cura di Franco Battiato. Infine, EroCaddeo si esibirà sulle note del suo inedito, “Punto”, un brano capace di entrare dentro al cuore, che è in realtà dedicato ad una persona speciale. A questo punto viene spontanea la domanda: eroCaddeo ha una fidanzata? La risposta è sì: non sappiamo il suo nome ma è certo che questa sera sarà nel pubblico della finale di X Factor 2025.

Vincitore X Factor 2025, chi è?/ Pronostici e sentiment del web: Rob potrebbe stupire, PierC...

Nel suo percorso EroCaddeo è riuscito ad arrivare al cuore dei telespettatori. In semifinale ha prima cantato “Viva la vida” dei Coldplay nella manche dell’orchestra, non convincendo il pubblico. Nella seconda manche si è poi esibito sulle note di “Vedrai, vedrai” di Luigi Tenco, riuscendo a riscattarsi. Damiano, infatti, ha strappato applausi ed è riuscito a emozionare tutti. “Erocaddeo mi hai emozionata. Interpretazione eccellente” si legge in un commento. E ancora in un altro si legge: “Un’interpretazione intensa, sincera, profonda. Struggente. Complimenti”. E un altro telespettatore ancora scrive: “Tenco è una leggenda della musica, e tu stasera gli hai reso totalmente giustizia con eleganza, emozione ed intensità. Grazie”. Tra i commenti anche quello della sorella: “Hai riempito il cuore di mamma di felicità, io non so nemmeno più cosa dire se non ringraziarti di tutto quello che dici e fai”.

Jason Derulo, chi è: successi dalla musica a Tik Tok/ Dal 2021 papà di Jason King con la compagna Jean Frumes

EroCaddeo, chi è: nella squadra di Achille Lauro, ora la finale

EroCaddeo, in finale a X Factor, è nella squadra di Achille Lauro, che lo ha guidato sapientemente fino alla finale. Il giudice ha sempre fatto il tifo per lui, cercando di affidargli i brani più affini alle sue capacità artistiche e alla sua voce straordinaria. Nel corso del suo percorso ha spesso cantato in italiano, esibendosi su brani storici della musica italiana. Nel suo inedito “Punto”, che canterà anche questa sera, c’è un vero e proprio excursus tra la voglia di chiudere una storia e la difficoltà di farlo.