Eroe Afgano abbandonato da governo UK/ Gli USA intervengono: “Ci pensiamo noi”

Da tempo nel Regno Unito c’è un gran parlare attorno al caso dell’eroe afgano scappato dal regime talebano per chiedere asilo al governo britannico. A lanciare la storia dell’uomo, che per ragioni di sicurezza è sempre stato tenuto completamente anonimo, è stato il quotidiano inglese Independent, che ha lanciato una vera e propria campagna per chiedere al governo che accolga e garantisca protezione all’ex pilota.

L’uomo afgano, definito dall’esercito un vero e proprio eroe, ha combattuto al fianco dell’esercito britannico durante la guerra in Afghanistan, culminata con l’abbandono di tutte le forze straniere dopo che i talebani hanno conquistato, con la forza, il potere. Preoccupato per la condizione in cui si trovava a vivere, trattandosi di fatto di un nemico dei talebani che aveva combattuto contro di loro, l’eroe afgano si è imbarcato per un viaggio della speranza, su un peschereccio mezzo distrutto, per arrivare nel Regno Unito. Lì avrebbe chiesto asilo diverse volte senza ricevere risposta, salvo poi riceverne una per lo più negativa, che lamentava il fatto che fosse arrivato nel paese illegalmente e che il programma di protezione era riservato ai soli militari britannici.

Gli USA intervengono del dibattito sull’eroe afgano

Ora, insomma, l’eroe afgano si trova nel Regno Unito, dove è arrivato illegalmente, senza che la sua richiesta di asilo sia stata accolta o rifiutata formalmente, con il rischio di essere deportato in Ruanda. Numerosi personaggi famosi sono intervenuti all’appello dell’Independent, schierandosi a favore dell’ex pilota militare che ha prestato servizio con l’esercito britannico. Tuttavia, in questo complesso dibattito, è ora intervenuta anche la Casa Bianca.

A parlare dell’eroe afgano è stato il portavoce del governo americano, John Kirby, che ha promesso che avrebbe fatto le doverose indagini sul caso per capire se potrebbe ricevere asilo negli Stati Uniti. Dal conto loro gli USA ritengono che il Regno Unito dovrebbe accogliere l’ex pilota, mentre il loro intervento servirebbe, soprattutto, a fare pressioni al governo inglese, spingendolo a prendere una decisione netta e precisa. Kirby, inoltre, parlando dell’eroe afgano ha detto che gli USA e l’amministrazione Biden si sono sempre impegnati a fornire assistenza e protezione anche agli afgani che hanno combattuto al loro fianco, sottolineando che rimangono aperte le vie legali per presentare la richiesta.

