Eros Maggioni chi è il marito di Michela Vittoria Brambilla/ Matrimonio riservato e..

Eros Maggioni è il marito di Michela Vittoria Brambilla. Insieme dal 1991, i due si sono sposati con una cerimonia riservata nel 2012 e oggi hanno tre figli. “È stato tutto molto riservato, come volevano gli sposi”, avrebbe detto il sindaco di Tavernola, luogo dove sarebbero state celebrate le nozze, secondo una fonte resa nota da Giornalettismo. Secondo alcune indiscrezioni, in quell’occasione, le pubblicazioni avrebbero mandato in tilt i tanti curiosi, indirizzati, per qualche strana ragione, verso una omonima località. Di quella cerimonia blindatissima, inoltre, non esistono né foto né filmati pubblici, soltanto alcuni rumors riportati da una fonte, che riferisce di una sposa con un elegantissimo abito di colore rosso. Ma chi è Eros Maggioni, l’uomo con il quale l’ex ministro del governo Berlusconi ha diviso gli ultimi trent’anni? Suo coetaneo, è un odontotecnico con il quale l’Onorevole condivide la passione per gli animali. Negli anni, però, a legarli è stato anche il lavoro, che li ha visti spesso fianco a fianco negli stessi progetti.

Eros Maggioni fonda il Centro medico lombardo

Da molti anni, Eros Maggioni e Michela Vittoria Brambilla condividono la famiglia e gli affari. Nel 2000 hanno dato il via a uno dei loro progetti più importanti, il Centro medico lombardo, a Cernusco Lombardone, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari di qualità. “All’epoca era molto sentita dall’utenza del territorio la mancanza di strutture analoghe alla nostra”, ha detto Maggioni in una delle poche interviste rilasciate. “Per questo abbiamo voluto aprire un centro medico che offrisse un ambulatorio odontoiatrico e, contemporaneamente, un poliambulatorio medico chirurgico. Alla base di tutta l’organizzazione, fin dall’inizio – ha spiegato il marito della Brambilla – abbiamo posto l’obiettivo della qualità, per questo ci siamo subito avvalsi della collaborazione di medici di chiara fama, grazie ai quali offriamo anche oggi prestazioni ai massimi livelli”.

Eros Maggioni e la “Leidaa”

Se della vita professionale di Eros Maggioni, marito di Michela Vittoria Brambilla, si sanno diverse cose, lo stesso non vale per la sua vita privata. Sempre restio ad apparire in pubblico, conduce da sempre una vita riservata, occupandosi, proprio assieme a sua moglie, delle aziende di famiglia. Odontoiatra e piccolo imprenditore di Calolziocorte, in provincia di Lecco, è un amante dell’equitazione e condivide con Michela Vittoria Brambilla la battaglia per la difesa dei diritti degli animali. Insieme, oltre ad occuparsi di diverse attività imprenditoriali, hanno fondato la Leidaa, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, un’associazione senza fini di lucro, attiva su tutto il territorio nazionale, che oltre a difendere i diritti degli animali,si occupa anche “della diffusione e al consolidamento di una nuova coscienza animalista”, combattendo le “illegalità a danno della natura e degli animali”.



